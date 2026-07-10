《梨泰院Class》台版《来！金来号！》终於来了！周兴哲神还原朴叙俊「栗子头」，袁澧林挑战金多美经典角色

《梨泰院Class》台版终於来啦！《来！金来号！》将於7月31日正式开播，周兴哲神还原经典「栗子头」，豪华卡司也让剧迷期待值飙升。

改编自人气网路漫画的韩剧《梨泰院Class》由朴叙俊、金多美主演，讲述朴世路在父亲於一场意外中离世后，身处充满不公的世界里，於首尔梨泰院开设小酒馆，并踏上向害死父亲之人复仇的旅程。



《梨泰院Class》於2020年播出后，不仅创下亮眼收视与超高讨论度，朴叙俊的招牌「栗子头」更掀起模仿热潮。随后陆续推出各地改编版本，包括2022年的日本版《六本木Class》、2023年的中国版《长乐未央》，而2021年宣布翻拍的台湾版，如今也终於迎来最新进展！

台湾版《来！金来号！》将於31日透过全球串流平台 HBO Max 正式上线。故事融入台湾文化背景重新诠释原作，讲述一名年轻人一边追查父亲死亡背后的真相，一边努力守护家族餐厅的故事。



韩版《梨泰院Class》中，朴叙俊的招牌「栗子头」曾掀起模仿热潮，这次周兴哲也还原经典造型，饰演台版男主角「周路勇」，对应韩版朴世路。香港演员袁澧林（Angela Yuen）饰演女主角赵以瑄，对应韩版金多美饰演的赵以瑞；邵雨薇则饰演吴秀文，对应权娜拉饰演的吴秀雅。



此外，王识贤将挑战剧中最大反派「张大晋」，对应韩版刘宰明饰演的张大熙；黄冠智、林思宇、林敬伦、吴思贤等人也将加入演出。豪华卡司加上经典IP改编，也让不少剧迷期待台湾版《梨泰院Class》会如何展现属於自己的全新魅力。预告公开后，也吸引不少网友留言表示：「终於！等很久了」、「台版《梨泰院Class》吗？感觉蛮有趣的」、「希望能拍出属於台湾自己的特色」，掀起热烈讨论。

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