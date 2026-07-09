继冲绳之后，玄彬♥孙艺真一家美国出游再被捕捉！玄彬「健壮手臂」掀起讨论，幸福家庭日常受关注

太幸福的一家人啦！玄彬、孙艺真美国旅行近况曝光，夫妻俩带著孩子享受悠闲亲子时光，自然又温馨的画面引发粉丝关注！

照片与影片中，玄彬与孙艺真皆以轻松休闲的穿搭现身，夫妻俩一同参观展览空间，享受难得的假日时光。玄彬以黑色帽子搭配白色背心与短裤亮相，简约造型下露出结实手臂，展现成熟健壮的熟男魅力；孙艺真则戴上遮住脸部的大型墨镜，搭配黄色背心与牛仔短裤，展现自在惬意的夏日造型。

현빈이랑 손예진 로스엔젤레스에 가족여행갔나봐요



현빈 벌크업이 장난 아니네요 pic.twitter.com/i4jjYSa3HH — 사니이에 (@Saniie1009) July 8, 2026

不少网友看到相关画面后，推测两人造访的地点可能是美国自然历史博物馆。对於玄彬、孙艺真一家人在忙碌行程中仍抽空享受旅行的模样，许多网友纷纷留言表示「真幸福」、「玄彬怎么变这么壮了」、「好幸福的一家人」等，展现对夫妻俩家庭生活的关注。

玄彬与孙艺真一家上个月也曾被目击前往日本冲绳旅行，不仅罕见让即将满3岁的儿子身影曝光，更久违分享夫妻合照。当时孙艺真紧靠在玄彬怀中开怀大笑的甜蜜画面，也让粉丝直呼幸福满溢。此前有网友分享偶遇一家人的经历，透露一家人出游时的自然互动令人印象深刻。



玄彬与孙艺真因2018年电影《极智对决》结缘，并在2020年合作电视剧《爱的迫降》后发展为恋人，最终於2022年步入婚姻，同年迎来儿子诞生。另一方面，孙艺真主演的新作 Netflix《丑闻》与《Variety》预计於今年公开，玄彬则将透过 Disney+ 原创剧《韩国制造2》持续展开演艺活动。



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