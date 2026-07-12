还记得《阳光先生》那个日军下士吗？李正贤突抛震撼弹：12月结婚＋签约新公司！

还记得《阳光先生》里那位让观众恨得牙痒痒的日军下士「津田波」吗？饰演该角的实力派演员李正贤日前无预警抛出双重喜讯——不只宣布12月结婚，还同时签约新东家，人生跟事业都要展开全新篇章！

根据韩媒报导，李正贤所属的新经纪公司「Eplay ENT」同步公开了婚讯与合约消息。公司表示：「李正贤即将於12月举行婚礼，同时与新公司签约，在人生与事业两方面都迎来新的开始。」据悉新娘是圈外人，两人已经稳定交往超过一年。婚后李正贤也不会放慢演艺脚步，经纪公司挂保证：「会全力支持他发挥更多元的演技潜力，透过更多作品与活动跟粉丝见面。」



2018年凭藉金银淑编剧的神作《阳光先生》打开知名度的李正贤，在剧中饰演日军下士「津田波」，靠著留学日本练就的流利日语台词与细腻角色诠释，让观众留下极深印象，甚至被封为「日军专业户」。



之后他陆续演出Netflix《Sweet Home》、电视剧《雪降花》、《7人的逃脱》、《新兵》1、2季，累积丰富的戏路。今年下半年他还有ENA新剧《新兵4》以及电影《新兵剧场版》即将接力上档，婚礼前后行程满档！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻