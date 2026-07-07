《金特务：本色回归》尹敬浩说到做到！兑现收视公约挑战「13小时无言修行」，7月13日直播全程不开口

说到做到！尹敬浩真的要开始履行「13小时无言修行」公约啦～下周就能看到他挑战全程不能开口的特别任务，究竟会如何完成这场「零台词」修行，也让剧迷们超期待！

《金特务：本色回归》剧组近日透过官方SNS公开预告影片，写下：「『Teaser』的大家等很久了吧？万众期待的13小时无言修行即将登场，7月13日 COMING SOON。」

影片中，尹敬浩与制作团队认真开会，讨论如何执行收视公约。剧中饰演朴镇哲的他表示：「真的非常感谢大家，按照约定，只要收视率突破13%，我就会进行13小时无言修行，所以今天特地开会，希望能认真完成这个承诺。」他也表示，自己会尽快做好准备，以最认真的态度履行公约，并再次感谢所有支持《金特务：本色回归》的观众。



这项公约源自制作发表会。当时尹敬浩表示：「收视率只要突破10%就已经很成功了，不过因为苏志燮前辈睽违13年回归SBS，我们就以13%为目标吧！如果真的突破13%，我也希望能拍第二季，这是我的私心愿望。」没想到一旁的朱相昱立刻笑著提议：「那13%就去无言修行吧！」尹敬浩也豪爽接招，原本还笑说要挑战13天，随后马上改口：「那就13个小时好了！」逗乐全场。



而《金特务：本色回归》的收视表现也完全没有辜负期待！首播便以全国9.5%亮眼开局，第2集更冲上15.7%，提前达成公约目标；第3集收视来到18.8%，第4集更飙出21.6%，持续刷新自身最高收视纪录，展现强劲人气。



13小时无言修行将於7月13日正式展开。当天尹敬浩将出演SBS PowerFM《两点逃出 Cultwo Show》直播节目，为了完成公约，他将全程不开口，以「零台词」方式参与录制。粉丝也能透过可视广播见证这场特别挑战，究竟他会如何完成这场「无声直播」，也令人相当好奇。据悉，广播结束后，他还将继续拍摄无言修行内容，直到完成13小时挑战。



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