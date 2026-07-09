最可怕直属上司竟是我的本命偶像？李敏镐、朴圭瑛有望合作《Virtual Love》，爆笑浪漫喜剧设定引期待

李敏镐有望携手朴圭瑛出演新剧《Virtual Love》！两人首度合作的消息曝光后，立刻掀起讨论，如果这组新鲜组合真的成真，大家期待他们擦出的化学反应吗？

韩媒报导，李敏镐已收到《Virtual Love》（버츄얼 러브）男主角出演提案，目前正积极讨论中；随后也传出朴圭瑛有望接演女主角，若双方最终确定合作，将是两人首次搭档演出。



《Virtual Love》是一部12集浪漫喜剧，由《TRY：我们成为奇迹》导演张永锡执导，故事描述一名上班族靠著虚拟偶像团体支撑枯燥乏味的生活，却意外发现自己最喜欢的偶像成员，竟然就是公司里出了名难相处的直属上司，进而展开一段爆笑又心动的恋爱故事。

李敏镐收到邀约的角色是游戏公司总监「车旭贤」。他在公司里能力出众、外表完美，却因冷酷严格的作风，被员工公认是「最可怕的上司」。然而，他其实还有另一个不为人知的身分——因某个契机成为虚拟偶像团体成员，超反差的人物设定也让粉丝更加期待。



朴圭瑛则有望饰演游戏公司代理「卓素娜」。她每天努力撑过高压职场生活，直到因一首歌迷上虚拟偶像团体，重新找回生活的乐趣。没想到，她却意外得知自己的「本命」偶像竟然就是直属主管，让原本平凡的日常瞬间变得天翻地覆，也将谱出一段充满笑料的浪漫恋曲。



目前《Virtual Love》仍在协调主要演员卡司，并以今年内开拍为目标。究竟李敏镐与朴圭瑛是否会正式携手合作，就等官方后续消息公布，也让不少剧迷期待两人将擦出什么样的火花。

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