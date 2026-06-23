韩式驱魔＋古装宫斗！南柱赫《东宫》变身斩鬼战士，7月17日联手曹承佑、卢允瑞抓鬼去！

Netflix原创韩剧《鬼谜东宫》终於揭开神秘面纱，尚未开播就已经被封为「下半年最强韩剧」！这部融合韩国传统巫俗与宫廷斗争的奇幻史诗，找来南柱赫、卢允瑞、曹承佑三大实力派卡司，加上《客：The Guest》、 《不可杀》王牌编剧联手操刀，难怪会被Netflix钦点为2026年全球重点宣传作品，更是亚洲剧集中唯一入选的独苗！

▲鬼怪诅咒缠绕的宫殿！颠覆想像的「驱魔古装剧」诞生

Netflix前不久宣布《鬼谜东宫》将於7月17日上线，并公开了官方海报。 剧情描述能够穿梭阴阳两界的「具天」，与听得见鬼魂声音的宫女「生姜」，奉王命联手追查鬼谜东宫内隐藏的神秘诅咒。



不同於传统宫斗剧或浪漫爱情古装剧，《鬼谜东宫》大胆将超自然灵异元素搬到朝鲜王室，把韩国传统的鬼神传说与巫俗信仰，巧妙融入庄严肃穆的皇宫之中，光是设定就让人鸡皮疙瘩掉满地！最新公开的海报中，南柱赫饰演的具天被绳索捆绑，背著桃树树枝缓缓走入黑色池塘，周遭弥漫诡谲红光，配上「超越现实的边界，前往鬼魂的世界」文案，阴森氛围直接拉满，网友惊呼：「光看海报就起鸡皮疙瘩！」

▲南柱赫+卢允瑞+曹承佑！黄金组合引爆期待值

卡司阵容绝对是《鬼谜东宫》最狂亮点！退伍后首度回归小萤幕的南柱赫，这回彻底甩开过去温柔阳光的形象，饰演拥有斩鬼能力的「具天」。 他先前在《非法正义》已展现过黑暗硬汉魅力，这次更将带来华丽的武打动作与深沉内敛的演技，粉丝疯狂敲碗：「终於等到『南』朋友回来啦！」靠著《浪漫速成班》、《无声蛙鸣》打响名号的新生代女星卢允瑞，这回首度担纲Netflix原创剧女主角，饰演能听见鬼声的宫女「生姜」，清纯外貌配上灵异体质的反差设定，让人超好奇她会如何诠释。



而全剧最受瞩目的灵魂人物，绝对是时隔3年重返电视圈的「演技之神」曹承佑！他曾在2012年以古装剧《马医》创下23.7%的收视神话，这次回归古装饰演「王」，将具天与生姜召入宫中，暗中操控一切、追查鬼谜东宫秘密。 曹承佑擅长用细微表情诠释复杂内心戏，这次饰演心机深沉的一国之君，光想像就让人起鸡皮疙瘩！



▲「韩国驱魔大师」编剧联手！《客》、《不可杀》团队再出击

《鬼谜东宫》的制作团队堪称「韩式驱魔类型教科书」！编剧权素拉、徐载沅曾联手打造《客：The Guest》与《不可杀》，前者以附身与驱魔题材被封为「韩国惊悚剧天花板」，后者则以轮回与诅咒建构出独创世界观。 这次两人把拿手的灵异元素搬到朝鲜时代，加上《恶魔法官》导演崔正奎执导，幕后团队实力坚强到令人发抖。

▲Netflix全球独宠！《鬼谜东宫》成亚洲唯一入选神剧

Netflix对《鬼谜东宫》的野心藏都藏不住！在今年初公开的「2026全球强档片单」预告中，与《柏捷顿家族》、《降世神通：最后的气宗》、《艾蜜莉在巴黎》、《天才少女福尔摩斯》等全球级IP并列的亚洲作品，唯独只有《鬼谜东宫》上榜！南柱赫更出现在片头宣传影片中，平台力捧程度不言而喻。



加上近期Netflix韩剧《铁拳教育》刚开播3天就空降全球非英语电视节目冠军，气势正旺，《鬼谜东宫》能否延续这波韩剧热潮，成为下一部席卷全球的神作，备受各界关注。

总共8集的《鬼谜东宫》，挟带著独特的韩式驱魔世界观、超豪华演员阵容与黄金制作团队，绝对是今年夏天最不容错过的Netflix强档！《鬼谜东宫》将於7月17日正式上线，届时准备好一起进宫抓鬼吧！



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