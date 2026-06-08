金秀贤7月空降菲律宾拍广告宣告复出！时隔一年甩「诱拐未成年」世纪冤案

今日据金秀贤所属经纪公司，金秀贤已敲定於 7 月 14 日在菲律宾为时尚服饰品牌「BENCH」进行广告拍摄，作为暂停活动1年之久后复出的首个公开行程。 由於广告代言极度依赖模特在大众心中的形象，因此品牌方选择再度起用金秀贤作为代言人，可谓意义重大。

回顾过去这一年，金秀贤因卷入已故女星金赛纶未成年时期的桃色绯闻，演艺事业遭受毁灭性重创，不仅主演的Disney+ 新剧《山寨人生》被迫停摆，更遭到多个代言品牌解约，索赔总额高达 100 亿韩元，处境令人揪心。



然而，随著爆料主力「横竖研究所」代表金世义近期因涉嫌散布虚假事实等罪名遭到拘留起诉，金秀贤的处境迎来了全面扭转。 警方认定，金世义利用AI伪造已故金赛纶的声音，甚至连当时作为交往证据提出的 KakaoTalk对话纪录也是凭空捏造的。 法院以「有湮灭证据及逃亡之虞」为由签发了拘票，虽然金世义提起「拘留合法性审查」，但已於本月 2 日遭到法院驳回。

金秀贤所属经纪公司 GOLDMEDALIST 也於本月 5 日公开了警方的调查进度，指出金世义涉嫌名誉毁损、违反《反跟踪法》、违反《性暴力处罚法》（散布拍摄物等）、强迫未遂及恐吓等多项罪名。 鉴於案情重大，警方已将金世义移送检察机关。



金世义被拘留后，金秀贤方的法律代理人（律师）面对媒体痛批金世义散布未经证实的指控、扭曲事实因果来操弄大众舆论，导致了史上首见的恶劣事件，推估造成的财物损失规模高达 300 亿韩元，预计将对金代表提起天文数字级别的索赔诉讼。

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