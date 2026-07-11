姜汉娜《人夫总动员》之后再接《母胎单身恋爱大作战2》　活跃Netflix影视、综艺双领域开花

人气演员姜汉娜横跨戏剧与综艺领域持续活跃，频繁与观众们见面，特别是在Netflix平台上她更是拥有超强曝光率！！

姜汉娜近日在Netflix电影《人夫总动员》中饰演拥有两位丈夫的妻子「诗奈」，以游走於动作与喜剧之间、层次丰富的演技获得一致好评。她在剧中即使身陷遭绑架的极限处境，依然展现坚强果敢的一面，以充满真实感的演出，为作品注入强烈活力。





透过热门串流平台再添一个人生代表角色后，姜汉娜也将把舞台转向综艺节目。她以「暧昧制造者」主MC身分，出演7月7日公开的Netflix恋爱实境节目《母胎单身恋爱大作战2》，展现她一贯活泼又充满魅力的主持风格。



《母胎单身恋爱大作战2》是一档改造恋爱实境节目，记录恋爱经验值为零、却对恋爱充满期待的母胎单身们，首次挑战恋爱的过程。继第一季之后，姜汉娜再次加入观察团，将近距离陪伴出演者们经历青涩的情感变化与成长，带来温暖的共鸣与愉快的能量。

在《母胎恋爱》第一季中，姜汉娜凭藉细腻捕捉出演者微妙情感变化的出色共感能力，以及一针见血、直率却中肯的评论，深受观众喜爱。她以真诚的支持与高度投入，进一步提升节目的魅力，因此外界也期待她在第二季继续成为引领出演者成长的重要助力。



2025~2026年间，姜汉娜还出演了《暴君的厨师》、《现金英雄》、更特别出演了 Netflix《爱情怎么翻译？》，期间也持续挑战了各种类型的戏剧角色，展现独树一帜的演技变身。再加上她目前在综艺《母胎单身恋爱大作战2》与电影《人夫总动员》里的活跃表现，也让她作为全方位艺人的地位更加稳固。



而她的下一部作品消息也早已引发关注。姜汉娜已确定主演预计於2027年首播的tvN新剧《鲸鱼星》，饰演独立运动家「韩妍京」，目前已正式投入拍摄前的准备工作。

持续打破戏剧与综艺界线、一步步拓展自身领域的姜汉娜，未来又将以何种多元魅力掳获观众，令人备受期待。

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