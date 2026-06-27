韩剧迷噩梦！「神剧制造机」JTBC惊爆破产！这些收视率神剧你追过几部？

韩国影视圈投下震撼弹！旗下制作过无数经典韩剧的电视台JTBC，近日因财务危机正式申请破产重整，消息一出震惊全网。 根据韩联社报导，首尔回生法院（破产法院）已针对JTBC及其母公司中央集团旗下共五家公司，下达资产冻结与全面禁止令。

JTBC这次的财务危机来得又急又猛。 报导指出，JTBC於6月12日宣布因未能按期偿还总额达206亿（韩币）的资产证券化融资，构成债务违约。 随后在14、15日，中央集团控股公司与JTBC等四家子公司接连申请启动重整程式。 据了解，这次破产危机与JTBC独家购买2026年世界杯转播权后，因分销失败、收视低迷及新媒体冲击等因素，导致严重财务亏损有关。

JTBC自2011年成立以来，曾推出多部席卷亚洲的现象级韩剧，堪称「神剧制造机」，如今传出倒闭消息，让广大剧迷不胜唏嘘。 以下就来回顾JTBC历史上收视率最高的TOP5韩剧，看看这些经典作品你追过几部！

TOP5《梨泰院Class》-收视率16.5%

改编自同名网漫，由朴叙俊、金多美主演。 剧情讲述正直青年朴世路（朴叙俊饰）因父亲意外身亡，决心在梨泰院开设小酒馆「甜夜」，联手天才少女赵以瑞（金多美饰），向害死父亲的财阀展开一连串复仇。 剧中朴叙俊的「栗子头」造型更掀起全亚洲模仿热潮，热血复仇剧情让观众看得欲罢不能。



TOP4《车贞淑医生》-收视率18.5%

被誉为年度「黑马韩剧」！由严正化主演，讲述一名家庭主妇车贞淑为了家庭放弃医生生涯20年，在婚姻亮红灯后，决定重拾白袍、为自己而活。 剧情风趣幽默又写实，深刻描绘中年妇女重返职场的困境与韧性，引发广大观众共鸣，收视率从首播不到5%一路飙涨至18.546%，堪称逆袭传奇。



TOP3《Sky Castle》-收视率23.8%

由廉晶雅、李泰兰、尹世雅等实力派主演。 故事以上流社会最顶端的「Sky Castle」社区为背景，描绘一群贵妇为了扶助丈夫事业、培养子女进入顶尖大学，不惜手段进行各种斗争。 剧集犀利批判了韩国病态的名门教育制度与扭曲的社会现象，转折不断的狗血情节引发全民追剧热潮，更一举突破有线电视台20%收视天花板。



TOP2《财阀家的小儿子》-收视率26.9%

宋仲基、李星民主演的超级大作！剧情讲述为财阀家鞠躬尽瘁的秘书尹炫优（宋仲基饰），被诬陷私吞资金惨遭杀害后，竟重生为财阀家的小儿子陈导俊，展开侵吞整个家族企业的复仇计划。 剧中李星民饰演的会长「陈养喆」更被封为「神演技」，助他夺下百想视帝宝座。



TOP1《夫妇的世界》-收视率28.3%

JTBC历代收视冠军，至今无人能敌！由金喜爱、朴海俊主演，改编自英国电视剧《佛斯特医生》。 剧情讲述医院副院长池善雨（金喜爱饰）拥有财富与名望，却发现丈夫李泰伍（朴海俊饰）出轨，从此陷入复仇漩涡。 该剧被誉为「狗血剧天花板」，金喜爱手撕渣男与小三的情节让观众拍手叫好，更捧红了饰演「最美小三」的韩韶禧。 最终集以28.3%的惊人收视划下句点，创下有线电视台史上最高收视纪录。



虽然JTBC已经申请破产重整，但根据官方说法，包括2026年世界杯转播在内的主营业务将不会中断，会继续正常营运。 只是未来还能不能看到JTBC推出下一部现象级神剧，恐怕就要打上一个大大的问号了。

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