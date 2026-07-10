ATEEZ崔伞〈Bad〉舞台片段爆红！无袖造型秀壮硕身材　席卷Reels、Shorts演算法

【影片】人气男团 ATEEZ 成员崔伞（SAN）凭藉〈Bad〉的舞台表演片段，成功攻占各大平台演算法。

ATEEZ 正以 6 月 26 日发行的第 14 张迷你专辑《GOLDEN HOUR : Part.5》主打歌〈Bad〉持续展开宣传活动。其中，崔伞在舞台后半段展现的特定舞蹈片段，在粉丝间被称为「大家一起死吧（다 죽자）」桥段，并在网路上迅速掀起讨论。



影片中，崔伞身穿无袖服装，不仅展现结实精壮的体格，更透过克制有力的动作结合细腻的表情演技，即使只是短短一小段演出，仍留下深刻印象。尤其是配合节拍、用力震动胸膛的舞蹈动作，更堪称全场亮点。该画面以 Instagram Reels、YouTube Shorts 等短影音平台为中心迅速扩散，成功席卷演算法。（threads也是，一点就疯狂冒出来了）



崔伞一直以来都凭藉压倒性的舞台掌控力与卓越的表演实力，在团内展现强烈存在感，因此平时也被粉丝昵称为「北部大公」。PS：「北部大公」源自韩国浪漫奇幻网漫，专指性格冷酷、气场强大且外貌极度帅气的男性角色。



▼ATEEZ〈BAD〉MV 目前已累积2434万观看次数：（7月9日18:02纪录）



此外，ATEEZ 不仅在表演方面备受肯定，成绩也持续刷新纪录。根据美国音乐媒体《Billboard》预告报导，本次专辑登上主专辑榜 Billboard 200 冠军，也是他们第三次获得该榜冠军。而专辑在韩国首周销量突破 188 万张，也达成团体第七张百万销量专辑的新纪录。



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