相隔2年重启巡回见面会日程！边佑锡「The Secret Library」首尔场圆满结束，见粉丝四叶草应援泪眼汪汪

演员边佑锡於7月4日与5日於首尔蚕室室内综合体育馆举办了「 2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Seoul」，连续两日座位全数售罄，边佑锡也与粉丝们分享自己的秘密时光，也现场端上在《刘在锡的民宿法则》中他的招牌料理「鸡蛋卷」与幸运粉丝分享。

相隔两年再度举办粉丝见面会，边佑锡的场地选择在演员罕见的大规模场馆并且连续进行两日，门票依旧在首日开放会员抢先购的时候就已售罄，连续2日全场粉丝满座。而边佑锡一登场即送上了歌曲「让你只走花路」作为开场，迅速炒热全场气氛，他打扮成充满书香气息的「图书馆管理员」，请大家一起来到他的秘密图书馆。

边佑锡也与大家分享许多日常，譬如最近常听到的话，最近的烦恼等等。当他提到近期的烦恼是因为一周有5天以上都在拍摄，每天都有粉丝们轮番送来许多咖啡应援车，让他吃了很多美食，担心自己摄取过量而烦恼。台下粉丝们立即大喊「多吃一点！」他表示都已收到大家的心意，也非常谢谢大家。害羞的边佑锡还挑战撒娇舞《Overdrive》，最后自己因为太害羞还跪倒在地，引发全场粉丝们大笑。



接下来他也带来大家最爱的《阵雨》以及电视剧《背著善宰跑》OST中的歌曲《会相遇的》，歌曲完毕后他就直接冲下台走进粉丝群中，绕著场馆一周与一楼及楼上的粉丝们一一挥手打招呼，险些引发暴动。他也抽出几位幸运粉丝们，能够与他共同重现以往作品的名场面，表演后他也直接贴心送上合影拍立得，让全场羡慕不已。



近期有许多观众们因为看了《刘在锡的民宿法则》被边佑锡圈粉，他在节目中最自豪的蛋料理「鸡蛋卷」，也在现场直接制作，让大家验收他的料理实力。过程中边佑锡游刃有余地完成了外型美丽的鸡蛋卷，也抽出幸运粉丝上台品尝，他更热情推荐合适的酱料搭配，让粉丝们吃了纷纷点头大赞美味好吃，边佑锡也露出满意的微笑。



在演唱最后一首歌曲前，边佑锡提供PhotoTime让大家拿出手机记录他的模样，在全场大合影时，场内撒下了绿色的四叶幸运草，有一大桶送到了边佑锡眼前，他原本以为也是要他自己撒，不过仔细一看，桶子里的幸运草都写上了来自每一位粉丝们想说的一句话，这是在大家进场前就写好并投入箱子中的应援活动，让边佑锡立刻在台上红了眼眶，激动到无法言语。



稍微平复之后，边佑锡表示时隔两年再与大家见面，曾想过没有那么多人会参与，不过看到满场的粉丝，以及大家始终支持著他，还是让他相当感动，最后他也带来新的OST歌曲《平行线》并且向全场粉丝们表达感谢，边佑锡表示自己这周末过得非常幸福，之后也会继续努力，与粉丝们相约再相见。「 2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour」由首尔开跑，即将於曼谷、横滨、新加坡、台北、马尼拉、雅加达及香港等地点进行。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻