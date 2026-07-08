梦幻联动！TWICE SANA搭档佐藤健主演日韩电影，粉丝暴动：这组合太夯了

韩流女团再添演技新血！TWICE日本成员SANA出道将满11年，终於要跨足戏剧圈了，而且一次就攻顶，直接挑战电影女主角，搭档的还是日本实力派男神佐藤健！

根据《OSEN》今日（8日）独家报导，SANA最近收到新片《猫》（暂定名）的剧本邀约，已经确定接演，这不仅是她偶像生涯以来的首次演技挑战，更是她的电影处女作。这部《猫》是日、韩共同合作的项目，SANA将与日本顶级演员佐藤健担纲主角，这个梦幻组合光是听到就让粉丝嗨翻！



执导的是权赫灿导演，制作则由韩国Cokes、NPIO以及日本JACON联手操刀，韩国两家制作公司会直接负责现场拍摄。电影预计今年下半年在日本进行实地取景，而且工作人员将全数由韩国团队组成，品质绝对挂保证。SANA这回首部电影就与被誉为「恋爱剧匠人」、在韩国也拥有大批粉丝的佐藤健合作，两位高颜值组合势必引爆话题。粉丝们都在敲碗，SANA会如何甩开偶像形象展现反差魅力，又会跟佐藤健擦出什么样的演技火花，实在太令人期待了！



TWICE自2015年出道至今，9位成员从未经历过换人或退团，感情好到不行。即使已经出道超过10年，全球粉丝影响力依然惊人，人气丝毫不减。同时成员们也积极扩展个人事业版图，包括多贤、定延都陆续挑战演技，SANA这回也跟上脚步，正式宣布进军影坛。



此外，TWICE目前正在进行世界巡回演唱会「THIS IS FOR」，将於7月10日至12日在首尔KSPO DOME举办最终场，为长征画下完美句点。

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