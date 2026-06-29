JTBC惊爆破产全面欠薪！《认哥》、《拜托了冰箱》通告费遭拖欠，新剧无预警停工、世界杯险开天窗？

南韩主流有线电视台 JTBC 因陷入「企业重整（破产保护）」程序，导致旗下多档王牌综艺节目的艺人通告费全面遭到拖欠，震撼南韩演艺圈。

据 28 日多位电视台知情人士透露，JTBC 旗下的王牌综艺《认识的哥哥》、重启回归的经典节目《拜托了冰箱》，以及热播中的实境秀《离婚熟虑营》等，部分出演艺人至今仍未收到应得的通告费。据悉，JTBC 已向各艺人所属的经纪公司进行个别联系，恳求经纪公司体谅、允许延后支付期限。



对此，JTBC 相关人士回应表示：「由於电视台正处於法院的企业重整程序中，部分款项确实出现延迟支付的情况，但目前正严格按照法院规定的流程，陆续进行入帐处理。」

作为南韩媒体巨头「中央集团」核心影视主力的 JTBC 电视台，因无法偿还於本月 12 日到期的 206 亿韩元流动化借款，已正式宣告债务违约。随后，电视台在短短三天后的 15 日，便向首尔回生法院正式申请企业重整程序，形同被法院接管。

随著 JTBC 申请破产保护，内部动荡不安的连锁效应也开始浮上台面，首当其冲的是 JTBC 原本预计下半年开播、由金素妍与金知硕领衔主演的全新韩剧《恋爱的再发现》。该剧才刚进入拍摄初期，日前却突然宣布全面停工，令外界猜测是否因电视台资金链断裂、面临腰斩危机。对此，剧组赶紧澄清表示：「考虑到剧本的完成度以及接下来的梅雨季节，才决定暂时进入重整期。」



此外，更有外国媒体踢爆，JTBC 因未能如期缴纳 2026 年世界杯（FIFA World Cup） 的部分转播版权费，恐怕会面临讯号遭到中断的窘境。针对此传言，JTBC 强硬驳斥，向观众挂保证强调：「世界杯的所有赛事，直到最后的总决赛，电视台都将毫无阻碍地进行全程直播。」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻