才发现有女友就分手了？ATEEZ润浩与圈外人3个月前情断，韩网傻眼

偶像恋情又一桩悄悄落幕！人气男团ATEEZ成员润浩，被爆料已与交往多年的圈外女友分手，消息一出让粉丝们都吓了一大跳。

根据韩媒《MHN体育》今日（8日）独家报导，润浩大约在3个月前就跟这位从学生时期就认识的圈外女友结束关系，而且直到现在都没有复合。知情人士透露，两人从校园好友升华成恋人，因为牵绊太深，这回分手其实也挣扎了很久，过程并不好受。润浩所属经纪公司也大方证实：「跟润浩本人通话确认后，确实已经整理好关系，之后也没有再见面或联系，现在就是干净地结束了。」



其实润浩的恋爱传闻过去几年在网路上就已经传得沸沸扬扬，只是当事人始终没有出面回应，加上后续也没人跟进追查，就这么一直停留在「都市传说」的阶段。直到最近又有身边人士透露两人还在交往中，《MHN体育》才决定展开调查，没想到一问之下，确认的确交往过，但也已经在上个月底正式画下句点，多年来的「润浩热恋说」终於真相大白，但同时也证明了这段感情已经成为过去式。



对於韩媒的这次报导，韩国网友纷纷表示：「有必要发新闻吗....？又不是恋爱公开，是分手耶」、「看来粉丝之间已经有在讲了吧」、「连有女友都不知道，结果看到分手新闻」、「女生是素人，就不要过度关注了吧」、「这应对方式很像中小型经纪公司会做的事」、「唉干嘛..？跟一般人交往的话干嘛硬要公开」等。

此外，润浩2018年以ATEEZ成员身份出道后，一直都在国内外忙著跑行程，人气持续攀升中。

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