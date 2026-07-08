还认得吗？《大长今》「中殿娘娘」变身银发女强人，20年后新身分曝光全网跪了：反转太大

还记得韩剧《大长今》里那位气势十足的中殿娘娘「文定王后」吗？饰演她的演员兼主持人朴贞淑，淡出演艺圈将近20年后，最近终於现身分享近况，原来她现在可是首尔市府旗下机关的代表理事，华丽转身成为政界女强人！

YouTube频道「赵恩静的Q」近日上传了一支名为「《大长今》演员・MC出身朴贞淑，离开演艺圈选择的路｜朴贞淑 首尔市女性家族财团代表」的影片。许久未在萤光幕前亮相的朴贞淑，一开口就透露：「我现在负责统筹首尔市的女性家庭政策。」证实了她目前担任首尔市府所属机构「首尔市女性家族财团」代表理事一职。



回顾当年短暂却风光的演艺生涯，朴贞淑感慨地说：「媒体这个行业真的很有魅力，影响力也很惊人。不过我在媒体圈工作的时间其实不长，只有从1992年到2003年，大概10年左右，而《大长今》就是我的最后一部作品。」她算了一下惊呼：「那已经是20多年前的事了耶！」她接著分享后续的人生规划：「离开演艺圈后，我先在国际组织担任代表，也当过大学教授，现在则是公共机构的负责人。观众们看到我现在的样子，应该会觉得『变好多喔』、『完全跟上岁月的脚步了』吧！」



谈到为何决定不再演戏，朴贞淑透露了自己独特的职涯转折：「我一开始是以『大田EXPO宣传大使』的身份出道，到世界各地去推销韩国，后来因为拍了《大长今》，意外打开了另一条路。」因为《大长今》，我的脸孔被全球观众记住，刚好又遇上韩流热潮，就心想是不是该稍微暂停一下，出国去进修、多看看世界。到了国外才发现，大家对『中殿娘娘』这个角色真的超有兴趣！」这段经历也让她体悟到：「很多人对韩流有误解，其实它不单只是文化内容的输出，更是一种公共政策，甚至是一种外交手段。」



现年56岁的朴贞淑，人生故事同样精彩。她透露：「我42岁才结婚，43岁生下儿子。」聊到另一半时她笑说：「我在国际组织工作时认识了我先生，没想到他跟我结婚后，因缘际会成了政治人物，后来当选了国会议员。这也让我深刻体会到，人生真的不简单啊！」



从萤光幕前的演员，到现在掌管首尔市女性政策的首长，朴贞淑用实际行动证明了，女人的舞台，绝对不只一种！



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