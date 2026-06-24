aespa Winter公开爱犬身世！曾在拍卖场无人领养：差点被送往繁殖场

人气女团aespa成员Winter近日亲自出面澄清，针对最近迎接的新宠物犬所引发的领养途径争议，说明实际情况。

Winter於23日在粉丝互动平台直播时，被问到爱犬的来源，她明确表示：「它是从收容所来的。」







她说明：「听说那孩子原本在拍卖场，但因为一直没有人带走，差点就要被送到繁殖场去了。」并补充道：「后来它被收容所救援下来，而我则领养了它。」

这次出面说明，是为了平息近期网路上出现的各种揣测。Winter於18日在个人社群帐号上分享爱犬照片，公开自己成为饲主的近况后，部分网友仅因犬只品种而猜测它是否来自宠物店，甚至质疑是否是从拍卖场购买而来。随著Winter亲自证实自己领养的是救援犬，也等於正面驳斥了相关争议。

另一方面，Winter也透过分享与爱犬的日常生活，展现新手饲主的可爱模样。她在向粉丝请教养狗建议的同时，还对著一直盯著自己看的爱犬开玩笑写道：「它一直在威胁主人呢。」逗趣发言引发粉丝笑声。

此外，Winter所属的aespa近期推出第二张正规专辑《LEMONADE》，并持续往返海内外，展开活跃的音乐活动。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻