歌曲比剧情抢眼！《狂唱下半场》姜栋元、严泰九、朴智贤组混声团体，剧中曲《Love Is》超洗脑

瞬间回到千禧年！忍不住循环播放《Love Is》～

近期於Netflix上线的《狂唱下半场》，由姜栋元、严泰九、朴智贤、吴正世主演，电影讲述曾经站在韩国歌坛巅峰、却因意想不到的事态在一夜之间解散的混声团体「铁三角」，与他们昔日的宿敌——抒情歌手崔成坤，时隔 20 年后为了重返舞台而展开一连串的冒险喜剧。

姜栋元饰演队长兼主舞「贤宇」；严泰九饰演边缘但热情的 Rapper「尚九」；朴智贤饰演主唱后嫁入豪门的「道美」；吴正世饰演抒情歌手转行当野猪猎人的「成坤」。

据了解，为了完美还原角色，姜栋元苦练 5 个月的 Break Dance 与头转，严泰九在 JYP 练习室苦练 Rap，朴智贤甚至晒黑并揣摩女团表情，下足功夫。姜栋元表示，在准备这部作品的时候，深刻体会到 K-pop 偶像们的辛苦，非常佩服他们。也希望观众们看完这部作品后，能想起自己曾闪耀过的时刻，或是想要闪耀的瞬间。

作为「铁三角」的出道代表作，《Love Is》完美还原 90 年代末至 2000 年代初混声团体的经典风格。强烈舞曲节奏搭配清亮的主唱旋律，极具感染力。只要一听，就想跟著动起来的副歌，让人瞬间重回 K-pop 的黄金年代。

而吴正世饰演的抒情歌手崔成坤所演唱的《就是喜欢你》，堪称全片的「魔性代表」。这首歌被设定为创下「连续 39 周第二名」的奇迹单曲。吴正世透露，第一次拿到这首歌就觉得既荒谬又有趣。其洗脑的旋律与带有年代感的抒情唱腔，只要听过一次就会在脑海中挥之不去。

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