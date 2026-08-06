「第二次人生」如何去爱？《我的剩余恋爱》首播聚焦「绝症青年」朗读日记全场泪崩，创新约会机制「初见面竟撞见旧识」！

韩国恋爱真人秀节目再次大胆创新！SBS最新推出的恋爱综艺节目《我的剩余恋爱》，主题不再是前任相聚或熟龄婚姻，而是将镜头对准一群曾罹患绝症、或曾与死神擦肩而过的 20 至 30 岁年轻人，记录他们重新跨越阴霾、勇敢寻找爱情的过程。原本以为气氛会有点沉重，没想到第一集首播后，全网观众满满都是疗愈与感动！

《我的剩余恋爱》於 3 日首播，在一众千篇一律的恋综模式中，选择了极具冲击力的切入点。节目中，嘉宾们初次见面时既兴奋又带点尴尬，随后在节目组安排下朗读与病魔抗争期间的日记，小心翼翼地向彼此敞开心扉——从四期癌症确诊、全胃切除手术，到曾经濒临死亡的绝望时刻。



即便如今多数人已痊愈或进入后续治疗，但当再次回想那段经历时，依然数度哽咽。这不仅让观察室里的 MC 李世荣、以及童年曾有抗癌经历的崔睿娜频频擦泪，曾走过相似历程的男女嘉宾们更是感到深深的理解和共鸣，自然而然地为努力摆脱病魔的彼此鼓掌打气。



走出阴霾展现真我！亲情羁绊成最强后盾

值得赞赏的是，节目并未刻意卖惨或聚焦於沉重痛苦，而是展现了这群年轻人最真实的生活姿态。不少男嘉宾在发病前酷爱运动、身强体壮，甚至曾在海军陆战队服役、立志当消防员，却在 20 岁出头甚至仅仅 14 岁、人生才刚要起飞的年纪突然被诊断患癌。他们坦言当下的第一反应其实不是愤怒，而是不知所措，甚至难以向父母开口。



然而令人动容的是，家人的爱成了最坚固的后盾：嘉宾金善浩的父母不断给予无条件的信任与安慰；徐露彬的姐姐更主动提供骨髓移植，并认为救妹妹是理所当然的事，这些温暖细节无一不让萤幕前的观众既心疼又深受鼓舞。



诊断书留下「最美一句话」！笑中带泪太感人

抗癌疗程总是漫长又充满变数，节目中最催泪的瞬间之一，莫过善浩回忆道，在经历无数次复诊检查后，终於拿到一张几近空白的诊断书，上面没有密密麻麻的病况描述，只有简单的一句话：「辛苦了，以后不用再来复诊了。」这句话让现场另一位嘉宾金伦基当场泪崩。原来他去年刚确诊胃癌并进行了全胃切除，目前仍在接受化疗，这句「痊愈判定」无疑是他梦寐以求的目标。



不过大家并未沉浸在悲伤中，随后当女嘉宾姜敏英聊到因为注射类固醇而食欲大增、能一口气吃掉一整盒 Pizza 时，他羡慕地笑说：「感觉很好吃啊！」真诚可爱的反应立刻让全场破涕为笑。



许多嘉宾也在节目中大方分享了治疗带来的副作用与后遗症，甚至坦言曾因生病而被前任甩掉的经历，引发极大共鸣。但更震撼人心的是，当他们走出停滞的时间重新面对生活时，展现出的阳光与自信，连彼此都惊呼完全看不出是曾经身患绝症的人！节目组没有过度煽情，而是透过最真实的态度感染观众，让人忍不住想为这群勇敢的人加油！



创新「100分钟时间方块」约会机制！惊爆「认出旧识」引暴动

除了情感动人，节目的约会机制也十分创新吸睛！每人每天会获得 100 分钟，并以 10 个「时间方块」作为象徵。嘉宾们需要分配时间给心仪对象，若双方互选且给予的时间加起来超过 100 分钟，就能顺利展开浪漫约会！

第一集尾声更抛出震撼弹——善浩私下坦言，自己似乎在现场发现了一位「原本就认识的人」，但不确定对方是否还记得自己，此言一出直接让观察室 MC 群集体暴动！回想登场细节，女嘉宾姜敏英曾坦言喜欢「像小唐狗一样的薯仔」类型的男生，入场后便精准锁定善浩；而善浩则在第一位女嘉宾郑艺知登场时紧张到抓紧胸口，连 MC DK 都十分看好这对 CP！究竟令善浩念念不忘的「她」到底是谁？



《我的剩余恋爱》每周二深夜更新一集，香港地区可透过 Viu 同步追播！这档集结了疗愈、勇气、欢笑与泪水的独特恋综，绝对是今年不容错过的年度神作！



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