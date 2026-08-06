刘在锡追星成功！《刘QUIZ》同框《奥德赛》诺兰导演、麦特戴蒙　害羞比YA幸福笑容藏不住

「国民MC」刘在锡又专访了一组国际巨星！热门电影《奥德赛》的导演克里斯多福・诺兰与麦特・戴蒙将出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》。

8月5日，tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》官方社群媒体公开贴文写道：「《奥德赛》主角们即时登场！克里斯多福・诺兰导演 X 麦特・戴蒙，《刘QUIZ》见！」并一同公开了三人的合照。

公开的照片中，可见电影《奥德赛》的导演诺兰与演员麦特戴蒙参与《刘QUIZ》录影，并与刘在锡见面的模样。站在两人中间的刘在锡，害羞地双手比YA、笑容完全藏不住，宛如追星成功的小粉丝。





网友们纷纷留言表示：「好期待播出啊！」、「不愧是世界级的刘大神」、「根本就是众人的聚会」、「麦特戴蒙成功了，竟然还见到了韩国的『文化总统』呢。」、「刘在锡看起来好兴奋喔，真可爱」等，展现了对节目的期待。

近日，克里斯多福诺兰、麦特戴蒙、莎莉赛隆等人，为迎接电影《奥德赛》在韩国上映而访韩，诺兰更分享：「我们有一点时间可以在首尔走走，沿著汉江散步，景色真的非常漂亮，虽然天气也非常热。」并称赞粉丝们都很热情，首尔真的是一座非常棒的城市。而由诺兰执导的第13部长篇电影《奥德赛》，讲述带领特洛伊战争取得胜利的英雄「奥德修斯」，为了返回家园，与众神的愤怒对抗的史诗故事。



＊延伸阅读：【影片】电影《奥德赛》导演诺兰与主演们造访韩国记者会：首次韩国之行，汉江太美了！



此外，《刘QUIZ ON THE BLOCK》预计每周三晚间8点45分播出。

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