《铁拳教育》「罗华振」又回来啦？！金武烈合体九云高中混混拍广告，两人吓坏反应笑翻剧迷：根本番外篇！

《铁拳教育》掀起热烈话题后，金武烈饰演的「罗华振」一角也成为观众热议焦点！近期他更和玉真旭、刘泰珠惊喜合体拍摄 Subway 广告，让曾被罗华振教训过的学生们再次登场，熟悉又爆笑的画面让剧迷直呼：「根本是番外篇！」

公开的广告中，一开场便由《铁拳教育》第2集登场的九云高中电机科老大「赵仁范」（玉真旭 饰）和汽车科老大「朴成焕」（刘泰珠 饰）坐在车上大口吃著潜艇堡。就在朴成焕咬下一口的瞬间，金武烈竟化身「罗华振」坐在车头帅气登场。



不只如此，金武烈接下来还接连用各种超浮夸的方式登场，不但骑著重机，甚至还直接从直升机垂降，搭配背景不断播放著「蛋白质！跟著～跟著～跟著我～」、「新鲜感！跟著～跟著～跟著我～」、「蛋白质系列来啦」等广告歌曲，超洗脑的旋律让人听过一次就忍不住跟著哼。而看到「罗华振」再次出现的赵仁范与朴成焕，也彷佛想起过去被教训的回忆，瞬间露出紧张又害怕的样子。最后三人更一起坐在车里享用潜艇堡，这个反差结尾也让人笑出来 XD



广告一公开，立刻掀起网友热烈讨论，纷纷留言表示：「真的太好笑了」、「蛋白质系列我记住你了」、「我今天的午餐就是 Subway」、「两个孩子真的改邪归正了」、「金武烈超帅」、「这是《铁拳教育》的番外篇吧」、「最近的广告都好有趣」、「孩子们吓死了，想说罗华振怎么又出现？」、「看完我都想吃了」等，讨论相当热烈。

而金武烈的魅力还不只如此，接下来他也将透过《奶奶》与《First Doctor》两部新作与观众见面，不同角色的精彩挑战也让粉丝更加期待！



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