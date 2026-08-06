THE BOYZ签约新厂牌续团体活动！成员NEW缺席合约　将以9人体制重启新篇章

男团THE BOYZ将以不包含成员New在内的9人体制，继续展开团体活动。

THE BOYZ方面6日表示：「成员上渊、JACOB、泳勋、贤在、柱延、KEVIN、Q、善旴、ERIC已达成共识，决定一起延续团体活动。」

9名成员已与一家新成立的厂牌携手合作。为了长久等待他们的THE B（官方粉丝名），成员们做出了这项决定。据悉，近期已完成团体活动合约的签署。



相关人士表示：「THE BOYZ成员们始终将粉丝放在第一位，经过深思熟虑后做出了决定。他们将先确立稳定的团体活动方向，再展开个人活动。」并补充说明：「个人活动方面，成员们将分别与能最大化发挥各自能力的公司另行签约；至於团体活动，则会透过合作模式稳定并行，不受影响。」

成员们表示：「从一开始，我们希望9人一起活动的心意就从未改变。」并说：「我们想向一直等待THE BOYZ团体活动的粉丝传达这份心意。」他们也强调：「我们会在各自的岗位上全力以赴，同时也会尽最大努力，以THE BOYZ之名延续与粉丝共同累积的珍贵时光。」

成员们也不忘向THE B表达感谢：「真心感谢THE B的各位，我们会努力做好准备，并以更好的面貌回报大家。」

不过，成员NEW并未加入此次团体活动合约。其他成员目前正与前经纪公司One Hundred Label陷入专属合约纠纷，而NEW则持续留在原经纪公司活动。

另一方面，THE BOYZ未来团体活动的相关行程，将於日后陆续公开。

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