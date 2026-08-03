交往10年要结婚还是分手？徐康俊×安恩真新剧《不是你的恋爱》首波剧照曝光，9月12日揭开10年恋人爱情考验

终於等到剧照公开！徐康俊×安恩真新剧《不是你的恋爱》首波剧照曝光，两人首度合作化身10年情侣，已经开始期待9月12日首播了！

KBS新剧《不是你的恋爱》讲述一对相爱10年的恋人，在即将步入婚姻之际，却因意外出现的新缘分，让原本稳定的关系产生变化。当爱情从最初的心动逐渐变成习惯与信任，两人也开始在「结婚」与「分手」之间挣扎，重新面对长久爱情中可能出现的动摇与变化。



徐康俊饰演勋民制药TF组代理「南宫浩」，是一名兼具亲和力、幽默感与温暖魅力的男人。他与恋人李弥都相爱10年，彼此分享过无数回忆与生活点滴，早已认定未来会一直同行。然而，当他察觉恋人眼神中的细微变化后，原本坚定的爱情也开始出现动摇。



安恩真饰演电影导演「李弥都」，曾因大学毕业作品受到国际瞩目，是备受期待的新锐导演。然而，现实压力让她接连面临挫折，逐渐失去往日光芒。与南宫浩相爱10年的陪伴成为她最大的依靠，但意外闯入的新情感，也让她开始在熟悉的爱情与未知的悸动之间旁徨。



除了两位主角外，李周安饰演律师「韩泰承」，原本因工作与李弥都产生冲突，却在相处过程中逐渐被她坚韧的一面吸引；赵雅兰则饰演南宫浩的职场后辈「朴秀雅」，与南宫浩有著特殊过去，再次相遇后也让他的内心产生变化。四名角色之间交织出的情感关系，将成为剧情的重要看点。



公开剧照中，南宫浩与李弥都在餐厅面对面而坐，自然的眼神交流与自在氛围，展现出交往多年的恋人之间才有的信任与熟悉感，同时也流露出关系即将改变的微妙情绪。剧照曝光后也引发网友热烈讨论，纷纷留言：「两人状态都太好了」、「终於等到这部了」、「安恩真越来越漂亮」、「徐康俊好帅」、「两人真的好搭」等，期待两人首次合作擦出的火花。



制作团队表示：「《不是你的恋爱》是一部描绘长久相爱的恋人们都曾感受过情绪的写实爱情剧，希望大家能期待徐康俊与安恩真展现出的10年情侣默契，以及其中逐渐产生的微妙情感变化。」那就一起期待9月12日首播啦！

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