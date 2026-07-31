告别19年老东家！少女时代Yuri（俞利）确定不续约SM娱乐，官方发声：未来仍将以少女时代成员身分活动

少女时代成员兼演员 Yuri（俞利）即将结束与SM娱乐长达19年的合作，不过让粉丝安心的是，她未来仍将继续以少女时代成员身分与大家见面。

SM娱乐於今日（31日）发布官方声明表示：「经过与俞利深入讨论后，双方决定於8月31日正式结束长达19年的合作关系。」并提到，自2007年以少女时代出道以来，俞利不仅与团队携手掀起 K-POP 热潮，更成长为代表一个时代的国民女团成员，同时也在演员领域持续发光发热。



SM娱乐也向俞利表达感谢：「能够陪伴她走过这段旅程，是我们非常珍贵的时光。衷心感谢俞利一直以『全方位艺人』的身分展现耀眼光芒。」

虽然与SM娱乐长达19年的合作即将画下句点，但让粉丝安心的是，少女时代的团体活动不会受到影响。SM娱乐强调：「专属合约虽然结束，但俞利未来仍将持续以少女时代成员身分活动。」



俞利自2007年以少女时代出道后，推出〈再次重逢的世界〉、〈Gee〉、〈Genie（说出你的愿望）〉、〈Oh!〉、〈Lion Heart〉、〈I Got a Boy〉等多首经典歌曲，也曾展开个人歌手活动。



近年她积极投入演员事业，出演《时尚王》、《被告人》、《打包袱—盗取命运》、《Good Job》、《假释审查官李韩信》等电视剧，以及《屏息》、《Strike！娜英》和《侵犯》等电影，也曾站上舞台剧《爷爷与我》与观众见面。近期更与成员孝渊、秀英组成企划组合「孝利秀（효리수）」，再次展开音乐活动，也让粉丝更加期待她未来的全新旅程。



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