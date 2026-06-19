AI合成太猖狂！李智慧被换脸成内衣、红薯广告主角，气喊：真的满糟的

艺人李智慧最近在社群上亲自揭穿一组假冒她代言的不实广告，紧急呼吁粉丝千万别上当。

日前，李智慧通过IG晒出多张截图，直呼：「这绝对不是我拍的广告！最近一直收到私讯来问我，大家要小心！」从公开的图片中可以看到，李智慧的脸被拿来合成在地瓜、内衣等产品的宣传画面上，乍看之下还真像是她本人拍摄的代言照，但仔细一看，全都是AI换脸搞的鬼。 她严正警告：「绝对不要点进那个连结去买东西！」并补充说明，这些广告疑似会连到中国的某个网站，虽然页面写的是韩文，但仔细看就会发现哪里怪怪的，很不自然。 她越讲越无奈，忍不住抱怨：「到底是从哪里弄出来的，真的满糟的。」语气中满是无奈和不满。



其实最近演艺圈这类盗用照片和影像合成假广告的案例层出不穷，李智慧也不是第一个受害者。 她这次选择亲自出面澄清，就是怕粉丝一时不察上当受骗。

贴文一出，网友纷纷留言回应：「乍看真的会以为是真广告」、「最近这种诈骗广告真的太多了」、「还好本人有出来讲，不然真的差点要买了」、「幸好有看到这篇，我刚刚还在搜寻想下单」、「难怪点进去页面翻译感超重」。 还有不少人分享自己差点被诈骗的经验，直呼好险。



李智慧2017年和税务师文在完结婚，育有两个女儿，目前仍活跃於电视节目和YouTube频道，经营的个人频道也拥有不少忠实观众。 这次肖像权遭盗用，她也再次提醒大家多看两眼、不要轻易上当。

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