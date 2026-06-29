《恶之花》主角团到齐送嫁文彩元，李准基俏皮眨眼抢镜

演员文彩元上周末低调完婚，虽然典礼采非公开方式进行，但现场温馨画面今（29）日终於被演员张熙轸透过社群媒体曝光！包括李准基、金智勋，还有导演金哲圭在内的《恶之花》团队几乎全员到齐，超有爱的团聚画面让剧迷直呼「回忆杀」。

张熙轸今天在IG限时动态写下「恶之花？？」，一连晒出多张婚礼现场照。其中一张照片里，新娘文彩元手拿纯白捧花，露出幸福甜笑，身边围绕著李准基、金智勋与张熙轸，大家亲密搭肩、笑超开。最抢戏的莫过於李准基，对著镜头使出招牌顽皮眨眼，还比了个大大赞，欢乐气氛瞬间拉满。另一张大合照更是惊喜满满，连执导《恶之花》的金哲圭导演及幕后工作人员都现身力挺，看得出这部作品结束后，剧组感情依旧超铁。由於这场婚礼全程保密到家，这几张照片可说是难得窥见内场的「独家直击」，格外引发粉丝讨论。张熙轸还加码分享场地周边景色，写道「天气真好」，公开的照片中可看到传统韩屋搭配宽阔松树庭园，加上温暖灯泡点缀的户外仪式区，整个氛围既典雅又浪漫。



文彩元是在前一天（28日）於首尔某处，与非演艺圈的男友举行婚礼，仅邀请双方家人与至亲好友。她的经纪公司先前就对外说明，为体贴新郎与两边长辈，婚礼一切从简且不公开。文彩元今年4月就亲笔写信向粉丝报喜，当时她坦言：「要成立一个新家庭，虽然有点紧张，但更多的是悸动。」婚讯曝光后，网路上曾疯传她「带球嫁」以及「新郎是皮肤科医师」等传言，但经纪公司都已严正否认，请大家别再乱猜啦！



看到这组婚礼现场照，剧迷们纷纷留言「《恶之花》根本真爱剧组」、「李准基还是这么闹」、「欧腻要幸福喔」，温暖祝福不断洗版。

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