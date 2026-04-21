韩国「全能型女团」 NMIXX 首个世界巡回演唱会<EPISODE 1: ZERO FRONTIER> 今年7月在⾹港举⾏演出

JYP 旗下「全能型女团」 NMIXX 去年9月正式开启她们出道以来首个世界巡回演唱会 并於今年7月来港演出！在刚过去的 10 月，NMIXX 凭藉首张正规专辑《Blue Valentine》席卷全球，主打歌不仅在韩国 Melon Top 100 及 HOT 100 横扫冠军，更被乐评盛赞为「兼具大众化与独特色彩的杰作」。带著这股势不可挡的气势，六位成员 LILY, HAEWON, SULLYOON, BAE, JIWOO和KYUJIN 将会为一众香港NSWERs带来难忘的回忆！

NMIXX 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG 将於2026年7月25日（星期六）晚上6时假亚洲国际博览馆10号展馆举行。滙丰Mastercard持卡人可於 2026年4月21日（星期二）上午 11 时至晚上11时59分专享优先订票。此优惠适用於香港滙丰Mastercard持卡人。详情请上 priceless.com/HSBCHK 查询。

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Live Nation 会员可於 2026年4月23日（星期四）上午 11 时至晚上11时59分优先订票 。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk 登记成为会员以参与优先订票 。

门票将於 2026 年 4月24日（星期五）上午 11 时起经 Cityline 公开发售 。

关於 NMIXX

NMIXX 是一支颠覆传统音乐和表演界限的新一代韩国流行女子组合。她们以非凡的唱功、强大的舞台表现力和无畏的创造力而闻名，开创了“MIXX POP”这一标志性风格，将多种音乐类型融合於同一首歌曲中，每次都能带来新鲜且意想不到的音乐体验。当强劲的唱功与创新精神相遇，NMIXX 站在现代韩国流行音乐的最前线——大胆、多变、独树一格。

NMIXX 自出道以来展现了强大的国际影响力与音乐实力，多次刷新 K-pop 纪录。她们凭藉《expérgo》、《Fe3O4: BREAK》及《Blue Valentine》三张作品，连续三次闯入 Billboard 200 专辑榜。早在 2022 年 3 月，NMIXX 便创下韩国流行女团史上最高的首周出道专辑销量；随后，第三张单曲《A Midsummer NMIXX's Dream》实体 CD 销量更突破 100 万张，稳坐「百万销量」俱乐部。除了亮眼的商业表现，她们也是首个受邀参加 Billboard 拉丁音乐周的 K-pop 组合，并登上著名的 NPR Tiny Desk 展现顶尖生唱实力。热门单曲《DICE》至今已累积超过 1.26 亿次 播放，印证了她们在全球市场的超高人气。

NMIXX 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG

日期：2026年7月25日 (星期六)

演出时间：晚上6时

地点：亚洲国际博览馆10号展馆

票价：1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

座位区域: 只适合3岁或以上⼈⼠。

VIP PACKAGE - HKD 1,899

较佳位置坐位门票一张

参与演前Soundcheck活动

签名海报一张（100名）*

VIP独家礼品一份

NMIXX VIP独家小卡一套

VIP纪念卡牌及挂绳

专属周边商品售卖处排队区**

*凡购买VIP门票持票人，需於完成购买后提交线上问卷活动方可有机会获取签名海报福利，

详情将稍后公布。

**如设有周边商品售卖处

购票平台：Cityline/Trip.com

▪️ 滙丰Mastercard优先预售门票

2026年4月21日（星期二）上午11时至晚上11时59分（香港时间）

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2026年4月23日（星期四）上午11时至晚上11时59分（香港时间）

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2026年4月24日（星期五）上午11时起（香港时间）

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