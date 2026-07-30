《杀人者的购物中心2》金慧峻痛失伙伴哭到崩溃！爆发性演技震撼观众　点燃复仇怒火

演员金慧峻在Disney+原创影集《杀人者的购物中心2》中，将失去重要之人的悲伤与愤怒彻底爆发，预告角色即将迎来强势觉醒。

《杀人者的购物中心2》於29日公开第3、4集中，描写郑进湾（李栋旭 饰）的侄女郑智安（金慧峻 饰）离开渔村后，迎向残酷悲剧的过程。（谈及剧情）

智安察觉于珍（刘铉洙 饰）的可疑行动，又在船上发现枪枝以及线上购物中心「Murder Help」App，因此提高警戒。然而，误会解开后，两人开始彼此依靠、逐渐敞开心房。但平静并未持续太久，觊觎智安悬赏金的势力，以及「巴比伦」组织突袭渔村，使她再度陷入生死危机。



在于珍的协助下，智安试图逃离险境，但于珍最终仍不幸丧命。智安抱著于珍的遗体痛哭失声，内心的愧疚与愤怒瞬间全面爆发。金慧峻以更加深刻细腻的情感演技，真实诠释智安崩溃绝望的心境，大幅提升观众的投入感。

于珍之死让智安燃起强烈的复仇决心，她也将以「Murder Help」新任代表的身分展开反击。更加坚强的智安将如何展开求生之路、迎来真正的觉醒，也让《杀人者的购物中心2》后续发展备受期待。该剧每周三下午16:00在Disney+上线，一次更新两集。



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