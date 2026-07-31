Disney+《杀人者的购物中心2 》金慧埈「4分钟枪战」登热搜！网友暴动：第二季真的更好看

由男神李栋旭与青龙奖最佳新人女演员金慧埈主演的《杀人者的购物中心2 》开播之后话题满满，首两集高科技对决更是看得眼睛都舍不得眨！如今剧情开始进入高潮，金慧埈苦练已久的枪法也强势登场！加上才到第四集剧情就大幅推进，也让网友直呼「很少没有第二季比第一季好看的剧 」、「第二季看了更爽 ！」

4分钟枪战

被《纽约时报》评选为全球最佳影集之一的《杀人者的购物中心》在第一季播出后，每位剧迷都对於剧中的无人载具设备看得目不转睛，彷佛走入一场充满未来感的高科技战场。而在第二季中，同样也是华丽的军事设备一字排开，李栋旭饰演的郑进湾打戏更是看好看满，帅气指数破表！

不过侄女郑智安（金慧埈饰）也不是省油的灯，她遭巴比伦组织锁定后，立刻开始一场攸关生死的亡命追逐，她在树丛中要躲避四面八方的攻击，更必须在枪林弹雨中设法杀出重围。不过在叔叔郑进湾（李栋旭饰演）的「薰陶下」郑智安的枪法意外亮眼！她三两下就解决掉巴比伦成员，更一枪打飞巴比伦成员Q（玄理饰演）。短短4分钟的精彩枪战，差点让剧迷紧张到忘了呼吸，也成功掀起讨论度。



两大咖生死未卜

在前面集数中，昔日巴比伦上司李勇韩（安吉强饰演）遭新任的巴比伦成员J（冈田将生饰演）火速解决已经够震惊，不过在最新集数中，竟然又有大咖生死未卜，真的让人不敢相信！

为了活抓郑进湾，巴比伦一行人闯进郑进湾的基地，没想到J与贝尔（赵汉善饰演）在执行任务中发生争执，正当J准备继续开骂时，贝尔跟J竟然打了起来，这个画面不只吓坏他的情人，巴比伦上司草剃仁（郑润厦饰演），也让剧迷看傻了眼，最终J到底有没有活下来，只能请剧迷亲自确认⋯

另一方面，贝尔终於抓到郑进湾，果然两人一见面，就是只有一人能活著。最终郑进湾顺利撂倒贝尔，对他恨之入骨的郑进湾等都不等贝尔把话说完，就直接连开多枪。双方上季的恩怨，也在第四集正式爆发！如此快速的发展，也让人不免直呼第二部精彩指数比第一部多更多，而且按照韩剧规律真是太反常！





叔侄各自的感情线

相较於第一季，第二季加入更多感情线。早在前两集便登场的Q，在一次解救人质任务中，因缘际会遇见郑进湾，当时郑进湾还救下她的弟弟J，两人因此互有好感。没想到多年后命运再次将两人牵引在一起，郑进湾却成了她要追缉的对象。

另一方面，郑智安知道了渔村男孩于珍（刘铉洙饰演）的秘密后，逐渐打开心房，两人也经历了一段岁月静好的甜蜜日常。然而好景不长，郑智安被巴比伦追杀到走投无路，连带爱人也赔上了性命。郑智安看著断气的于珍崩溃大哭，嘴里再度大喊叔叔的名字三次，果然郑进湾再次现身，搭著直升机前来救最爱的侄女。



谁是最狠反派？

最新两集中，几乎都围绕在新的巴比伦团队身上，而网友点名最狠反派，莫过於新任长官草剃仁！她在看到J的遭遇后，尽管眼眶泛泪，但她下一秒就想到要把这个责任嫁祸给郑进湾，让Q对郑进湾恨之入骨，也因此更好执行任务。

最终Q与郑进湾是否会兵戎相见？草剃仁又会如何左右两人的命运？还是会有新的更强反派出现？请继续锁定Disney+原创剧《杀人者的购物中心2》！



如果你以为Disney+只有《杀人者的购物中心2》就太可惜了！下半年还有多部现象级韩剧接力登场，首先由南宫珉、金大明、李雪主演的《婚姻之后》，开播后声势一路看涨，原本看似甜蜜的婚姻故事，实际上却是一部犯罪悬疑片，不断反转的剧情让观众越看越上瘾。

紧接著8月7日《财阀X刑警2》将正式登场，安普贤再度化身靠「钞能力」办案的财阀刑警，全新加入的郑恩彩则与他一碰面便火药味十足，两人将擦出什么样的火花，成为新一季最大看点之一。此外，由玄彬、郑雨盛、禹棹奂主演的《韩国制造2》也将於9月推出，以权力与利益交锋为主轴，势必再掀追剧热潮。

至於改编自超人气网路小说的《再婚皇后》同样未演先轰动，由申敏儿、李钟硕、朱智勋、李世荣携手主演，四位实力派演员将上演一场难分难舍的四角恋。另一部备受瞩目的《魅惑》则由秀智、金宣虎继《Start-Up》后时隔6年再度合作，以「绝美吸血鬼」与「落魄画家」的新鲜组合掀起热烈讨论，也让不少剧迷相当期待。

Disney+ 原创剧《杀人者的购物中心2》每周三 下午16:00更新两集

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