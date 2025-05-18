「校暴退团」LE SSERAFIM前成员金佳览时隔3年开通IG更新近照

金佳览2022年作为女团LE SSERAFIM成员之一出道，仅2个月就因校园霸凌争议而退团。 沉寂3年后，今日开通个人SNS账号，首次更新近况。

金佳览公开了4张自拍，未做文字说明、只贴出一张微笑emoji，短短15小时已获得42.3万人点赞、近40万人追踪，大量海外粉丝用多种语言留言表达思念和应援。



不过韩国论坛对金佳览的舆论仍较为复杂，有人认为校园霸凌是无可辩驳的事实、不会因为时间流逝而消失，坚持反对她进入演艺圈；也有人认为她只是作为素人开通SNS，而且考虑到很多正在活动的艺人都有酒驾、霸凌等前科，即便金佳览真的要复出也无可厚非。







金佳览2022年5月2日作为女团LE SSERAFIM六名成员之一正式出道，不料前期宣传阶段就被网友爆出品行不端、欺负同学。所属社解释称金佳览当时刚升入国中、正在结交新朋友，有人将该阶段发生的问题进行巧妙的编辑和恶意的谋害，反而金佳览才是校园霸凌的受害者。



不料随后更多网友发声爆料，甚至贴出「校园暴力对策自治委员会处置通知书」，显示国一学生金佳览被下达了5号处分。最终SOURCE MUSIC在2022年7月20日宣布金佳览退出LE SSERAFIM，剩余成员将以5人形式活动。



金佳览退团后重返校园，同年8月通过朋友SNS喊冤，称自己从未打人或欺负孤立别人，不沾烟酒，也没有被强制转学。据网友透露，金佳览从首尔公演遗属高中毕业后，已於去年2月就读建国大学戏剧系（媒体演技系）。

根据当下舆论风向，如果金佳览未对校园霸凌争议作出妥善处理就回归演艺圈，恐怕难逃新一轮审判和批评。



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