【韩网热帖】如果你当了偶像的话，会引爆什么样的争议？

有人想过这个问题吗？

在「爱豆」产业盛行的韩国，当偶像、出道已然是广大青少年的梦想职业之一，可以穿著华丽的服装在舞台上恣意歌舞，还能同时拥有人气、名声和金钱...... 不过当偶像团成员并非一劳永逸，K-POP界就不乏因为丑闻缠身而退队、甚至被起诉的艺人，一旦曾经拥有黑历史，当你成名时这些就会被网友挖出来，校暴、人品问题、性骚扰、黑照等等都能令你前途尽毁。



最近韩网上就有人讨论「如果你当了偶像的话，会发生什么样的争议」，引来不少网友留言：

1. 我肯定是人品问题

2. 我的死鱼眼会引发态度问题吧，哈哈哈哈哈哈哈

3. 说错话、态度、人品

4. 我太懒了，毫无热情

5. 表情管理不行

6. 嗯，可能是外貌争议吧

7. 哈哈哈哈，人品，太毁灭了，D社肯定要爆料

8. 我可能是态度问题吧，话很少，也不会主动做什么事情

9. 态度，每天都是一张毫无表情的脸

10. 人品，说话大大咧咧

11. 我也是死鱼眼，在机场遇到私生饭的话肯定就狠狠瞪他了，然后粉丝要求我退队

12. 猪，太胖了

13. 我不用付费app，不看粉丝留言、私信等等

14. 人品，因为睡不好觉而整个人变得很敏感

15. 我也是人品，如果在机场被推的话，直接会飙脏话

16. 自我管理，哈哈哈哈，一吃就胖

17. 人品、自我管理、实力、外貌，我有全方位被骂惨的自信。还有如果我出道的话一定要向爱豆求婚

18. 没有抗魔能力，粉丝会上一定会引爆争议

19. 仔细想了想，我还蛮满意现在的状态的

原文：https://www.instiz.net/name_enter/89750963

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