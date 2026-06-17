说好特别出演却一路演到大结局！李相二《菜鸟伙房兵》揭发黑幕帅到最后，黄锡浩写下「特别出演的传奇」

说好的特别出演，结果李相二一路演到最后一集 XD

李相二在16日播出的大结局中，再次展现超强存在感，为第4中队长黄锡浩的故事画下完美句点。原本只是以客串形式加入《菜鸟伙房兵》，没想到随著剧情推进，戏份与角色份量不断增加，甚至成为许多观众喜爱的角色，被笑称根本写下「特别出演的传奇」。



在最后一集中，黄锡浩挺身揭发白春益（郑雄仁 饰）大队长企图藉由裁撤江临哨所掩盖真相的计画，并公开录音档替遭陷害的林承彬少校洗刷冤屈。即使可能影响自己梦寐以求的升迁机会，他仍选择站出来说出真相，留下「不能再让冤屈的事情发生了」这句令人印象深刻的台词。最终不仅成功守住江临哨所，自己也获得表彰，让观众纷纷直呼「帅到最后一刻」。



李相二在剧中的精彩表现，就连制作组也特别在最终回片尾字幕中送上感谢：「特别感谢李相二演员特别出演。」简短一句话却充满心意，也再次肯定了他虽以特别出演加入，却为作品留下深刻印象的亮眼表现。

谈到作品完结，李相二坦言《菜鸟伙房兵》是一部让他收获许多珍贵缘分的作品。原本只是接受出演邀请，没想到随著戏份增加，自己对黄锡浩的责任感与感情也越来越深。他更透露，导演曾形容黄锡浩就像《宝可梦》中的火箭队一样，「虽然讨人厌，却又莫名让人喜欢」，因此自己也花费许多心思揣摩角色，加入各种即兴表演。看到观众最后都喜欢上这个可爱又讨喜的黄锡浩，也让他感到幸福又满足。



最后，李相二也笑著表示，多亏《菜鸟伙房兵》，自己完成了人生中从没想过的梦想——登上《M Countdown》舞台，留下了一段珍贵又难忘的回忆。「味觉男孩」的表演不只笑点满满，也成为许多剧迷心中的经典名场面。如今「味觉男孩」确定将登上《第5届青龙系列大奖》祝贺舞台，也让人期待李相二会不会惊喜现身，一起再现经典表演！



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