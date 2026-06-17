金宇彬爱的视角！申敏儿新片VIP试映会「老公偷拍照」流出，网友全被甜晕：这是真爱

金宇彬爱妻模式全开！日前他日在个人社群平台上无预警po出一张照片，虽然没有任何文字说明，但照片内容已经让网友全疯了——原来是老婆申敏儿主演的电影《瞳孔》VIP试映会现场。

画面中可以看到申敏儿、金南喜、李承龙、金英雅以及导演廉智镐，正在向到场支持的亲友与观众打招呼。而这张照片之所以引爆话题，正是因为金宇彬为了替爱妻加油，婚后首次正式在公开现身场合现身。



金宇彬与申敏儿爱情长跑10年，去年12月终於修成正果、结为夫妻。 当天金宇彬一进到戏院，看到站在最边边的申敏儿，立刻拿起手机狂拍老婆，完全是「宠妻魔人」上身，闪瞎众人。

不仅如此，金宇彬连红毯拍照环节也没缺席，展现满满的「爱妻」风范。 他穿著黑色皮衣外套，一身时尚帅气打扮，加上招牌暖男颜值，一出场就成为焦点。 更圈粉的是，他对於粉丝的签名要求来者不拒，还大方比出手指爱心，离开会场前也继续帮粉丝签名，从头到尾亲切又有礼貌，让人看了心暖暖。 看到金宇彬这么义气相挺老婆新作品，不少网友直呼「这就是真爱」、「最佳老公典范」。



电影《瞳孔》是一部悬疑惊悚片，剧情描述因为遗传疾病逐渐丧失视力的「瑞珍」（申敏儿 饰），在追查双胞胎妹妹死亡疑云的过程中，逐渐揭开惊人真相。 该片将於本月24日在韩国正式上映。

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