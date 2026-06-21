申敏儿开释李泳知抛「防晕船金句」：结婚越晚越好！甜嫁金宇彬首登《虽没菜》，惊爆「这警讯」代表爱错人

这根本是神仙级的「恋爱导师」降临！去年底刚与金宇彬结束 10 年爱情长跑、正式升格人妻的浪漫喜剧女王申敏儿，近日惊喜作客网综《虽然没准备什么菜》。 新婚不久的她在节目中开启「清醒大姐头」模式，面对向她吐露结婚焦虑的李泳知，一针见血地疯狂输出恋爱金句，每条建议都既真挚又实用，引发广大网友共鸣。

李泳知向申敏儿送上迟来的结婚祝贺，坦言自己对结婚这件事感到困惑：「有些人谈了很久却不结婚，有些人交往很短时间就闪婚了。 我很好奇，到底要在什么时候，才会产生『就是这个人，我要跟他结婚』的确信呢？」

对此，申敏儿语出惊人地回答：「我觉得，结婚这件事是越晚越好。 应该多谈一些恋爱。」 她接著解释，这并不是说要去见很多不同的人，而是要在谈恋爱的过程中，了解自己遇到特定类型的人时会有什么反应，留出充分审视自己的时间：「在结婚之前，要在恋爱中充分思考自己和这个人在一起时的模样。 真的不要太早结婚。」



这时李泳知调皮地灵魂拷问：「那姐姐以前谈过很多次恋爱吗？」申敏儿立刻比出「嘘」的手势，机智笑回：「现在问这个已经没有意义了啦！」瞬间引爆现场笑声。



当李泳知大发少女心，直呼希望未来的结婚对象能像 Disney 电影一样，额头上直接写著「结婚对象」，申敏儿再度一针见血地指出，其实女生的直觉超准：「当事人内心深处会知道对方不适合结婚，只是因为太喜欢对方而不肯承认罢了。」

她随后更严肃地分享了判断「对的人」的关键指标：「朋友关系也是一样。 有些朋友虽然在一起时很快乐，但却完全无法放松。 千万不要把『有趣』和『健康的关系』给混淆了。 如果你和某人见面时很开心，但第二天发现身体不舒服，那就代表你在这段关系中太过用力、太辛苦了。」

李泳知坦白称，自己的真实个性其实超认生，但因为很想当一个好人，平时都表现得非常积极主动，然而第二天就会累瘫不想联络任何人，因此经常被误解是「双面人」。 申敏儿暖心开导说，这些误解随他们去就好，真正对泳知好的人一定能够理解她，随后自嘲道：「我坐在这里好像道士一样（答疑解惑）耶！」



事实上，申敏儿这番关於健康关系的言论，完全就是她和金宇彬之间爱情的最佳写照。 两人自 2015 年大方认爱，尤其是金宇彬在 2017 年不幸确诊鼻咽癌、全面中断演艺活动时，申敏儿始终不离不弃地陪伴在侧，两人历经生死考验、坚定相守了将近 10 年，终於在去年底正式步入婚姻殿堂，早已成为演艺圈令人动容的佳话。



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