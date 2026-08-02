逃税风暴未完结！车银优全额补缴130亿韩元后反悔？「压线提诉愿」开辟税务第二战场

演员车银优今年初被爆出涉嫌利用母亲成立的空壳公司进行不当节税（逃税争议），已於 4 月全额补缴了约 130 亿韩元税金并发表道歉声明。然而据韩媒最新报道，车银优在上月初向国税厅租税审判院递交了不服申请，主张对补缴金额有异议。

据悉，车银优是在收到国税厅缴税通知书起算「90天内」的法定最后期限前，压线提交了诉愿申请书。对此，车银优所属社Fantagio表示由於案件仍在进行中，难以透露具体细节。



认错道歉全是假的？「税务战争」开打第二回合

回顾事件，韩国国税厅於去年春季展开大动作调查，认定车银优透过其母亲位於江华岛的「纸上公司」进行不当节税，最初开出高达 200 亿韩元的罚单，后经重新核算扣除重复课税后，确定为 130 亿韩元。当时正在服兵役的车银优在今年 4 月上旬宣布已缴清欠税，并发文道歉坦承自己确实有疏忽，强调不会逃避责任。

至此，车银优的逃漏税争议似乎告一段落，不料事隔几个月，车银优却硬杠上国税厅，令事件迎来新局面。所谓「不服申请」，就是纳税人认为「国税厅徵税有误」，因而向政府提出取消徵税的行政审判程序。



压线翻案全因「算盘精」？每天光利息就吃掉280万

为什么明明缴了钱、也道歉了，却又要提出诉愿？业界人士分析，背后主因是为了避开惊人的「滞纳加算税」。

根据韩国税法，若接到税单却未在期限内缴纳，每天必须支付 0.022% 的加算税。以车银优欠缴 130 亿韩元来计算，只要拖延一天，光是加算税就超过 280 万韩元！因此，他选择先乖乖把钱缴清止血，再利用法定的 90 天深思熟虑，决定是否提出不服申请。



网痛骂「双面人」 专家反应两极

虽然法律层面上是正当权利，但这波「悄悄翻案」的操作却引爆了韩国民众与网友的怒火。舆论痛批：「当初发长文道歉说会反省，结果等热度过了又去提诉愿，根本是双面人！」、「观感差到极点，好感度全掉光」。不过也有部分网友与法律专家挺他，认为如果课税过程真的有疑虑，争取自身权利合法合情，交给法院判定最公平。

由於这类百亿级别的税务争议案件，审理时间平均长达一年以上，预计最终结论要等到明年 1 月车银优退伍后才会出炉。若租税审判院判车银优胜诉，他将能爽快拿回这 130 亿韩元；但若遭到驳回，这场官司恐怕还得一路打进行政法院。

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