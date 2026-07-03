国际巨星GD权志龙荣任釜山「世界遗产委员会」宣传大使！化身和平使者发声：守护全人类共同资产

K-Pop 传奇天团 BIGBANG 队长 G-Dragon（GD，本名权志龙）再添国际级新身份！本月将於南韩釜山隆重登场的第 48 届联合国教科文组织（UNESCO）「世界遗产委员会」，正式宣布邀请 GD 担任官方形象大使，成为这场国际盛事的最强面孔。

南韩国家遗产厅於 3 日对外宣布这项重磅消息。在谈到为何选定 GD 时，国家遗产厅大赞：「G-Dragon 是跨越 K-Pop 领域、在文化艺术界皆发挥全球影响力的艺术家，且一直以来致力於透过艺术解决社会问题并推广公益文化。」对於南韩首度主办世界遗产委员会而言，要将这份深刻的意义传递给全世界，GD 无疑是『最完美的伙伴』。」



事实上，GD 的善举早已备受国际肯定。他在 2024 年大方捐出个人著作权收益，成立了公益法人「JusPeace 基金会（JusPeace Foundation）」并亲自担任荣誉理事长，基金会名称正是由「正义（Justice）」与「和平（Peace）」组合而成。不仅如此，他在去年於庆州举办的 APEC（亚太经济合作会议）首脑峰会中同样受邀担任官方宣传大使，更在欢迎晚宴上带来精采演出，文化外交实力有目共睹。



这次接下 UNESCO 的重任，GD 将全力为保护全球世界遗产宣传注入心力。其创办的 JusPeace 基金会将与联合国教科文组织携手，於本月 10 日正式启动名为「Heritage in Peace（和平遗产）」的全球企划，号召大众、企业与城市动起来，共同守护珍贵的人类文化结晶。该活动募集到的善款将全数拨入「世界遗产基金」，专款专用於抢救因战争冲突、气候危机及自然灾害而濒临毁灭的世界遗产。

国家遗产厅透露，GD 接下来将亲自参与宣传影片及相关活动，极力传递「透过文化与参与达成和平」这一核心理念。GD 经纪团队相关人士也表示：「世界遗产是全人类必须共同守护的珍贵资产。我们希望传递出能让更多人产生共鸣、并一起采取行动的和平讯息。」



联合国教科文组织世界遗产委员会是审议全球世界遗产登录、保存与保护方案的最高国际会议。这也是南韩自 1988 年加入《世界遗产公约》以来，时隔 38 年首度坐镇主场举办。本届大会的主会议将於 7 月 19 日至 29 日在釜山盛大举行，届时全球粉丝也将一同见证 GD在国际舞台上的全新风采！

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