金武烈终於被全世界看见！《铁拳教育》登全球第一，尹升娥甜蜜庆祝，《刘QUIZ》公开夫妻相拥落泪故事

努力终於被全世界看见！金武烈凭《铁拳教育》迎来事业新高峰，与妻子尹升娥（尹承雅）一起庆祝的温暖画面，也让粉丝看得又甜又感动。

金武烈主演的 Netflix 原创影集《铁拳教育》创下全球佳绩，不仅连续3周登上 Netflix 全球非英语影集排行榜冠军，他与妻子尹升娥也特别准备蛋糕，一起庆祝这个值得纪念的时刻，甜蜜互动再次闪瞎粉丝。



28日，尹升娥透过社群分享多张照片，只见写著「Netflix No.1!!!」的蛋糕摆在眼前，夫妻俩笑容满面，一起吹熄蜡烛庆祝《铁拳教育》登上全球冠军。尹升娥一身俐落黑色套装，金武烈则以白衬衫搭配灰色西装裤现身，而她望向丈夫时满是骄傲与温柔的眼神。



日前公开的《刘QUIZ ON THE BLOCK》预告中，也曝光夫妻俩得知《铁拳教育》登上全球第一时的真实反应。金武烈回忆，当时接到导演洪钟灿的电话，听见「全球第一」后激动到一句话都说不出口，最后忍不住在妻子面前落泪，两人更相拥而泣。他坦言，那一刻会永远留在心里，也相信未来无论遇到什么困难，这段一起分享喜悦的回忆，都会成为夫妻俩最珍贵的力量。



尹升娥则透露，金武烈平时几乎不会流泪，「我真的很少看过他哭。」但那天丈夫一边哽咽、一边说著「谢谢」，让她也忍不住红了眼眶。一路陪伴他走过默默努力的岁月，她只对丈夫说了一句：「辛苦了。」简单一句话，道尽一路以来的心疼与支持。这段夫妻故事也感动不少粉丝，而金武烈出演的《刘QUIZ》将於明晚播出，夫妻俩背后更多暖心故事也令人期待。

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