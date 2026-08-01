金宇彬眼神藏不住爱意！申敏儿一登台「全程看著爱妻」，李光洙兴奋欢呼到被制止 XD

金宇彬、申敏儿又放闪了！ 申敏儿担任《第5届青龙系列大奖》大赏颁奖人时，金宇彬全程眼神离不开老婆，一旁的李光洙更是比本人还兴奋，逗趣反应意外成为典礼亮点。

7月31日，《第5届青龙系列大奖》在仁川 Paradise City 盛大举行。当天由申敏儿担任压轴大赏颁奖人，而凭 Netflix《都会实现吗》入围最佳男主角的金宇彬也坐在台下，一起见证这个时刻。

申敏儿一踏上舞台，坐在金宇彬身旁的李光洙立刻忍不住连声惊呼「哇！」，兴奋程度完全藏不住。金宇彬则笑著轻拍好友肩膀、挥手示意他「冷静一点」，可爱互动全被镜头拍下，主持人全炫茂还笑亏：「李光洙先生，请克制一下。」



申敏儿发表感言时坦言，能站上这个舞台让她既紧张又荣幸，因为最近也正在准备新作品，所以这一刻格外有意义，同时亲自预告，很快就会透过 Disney+《再婚皇后》和观众见面。

청룡 신민아.. 진짜 꿇었다 하는 와중에

김우빈 옆에서 이광수 진짜개고함!!!!!!!!을 지름ㅜㅠ 존뿜 pic.twitter.com/fqLzrQvrmT — otot (@myottlife) July 31, 2026

而真正让粉丝心动的，就是台下金宇彬的反应。 从申敏儿登台到发表感言，他几乎全程笑著望向老婆，眼神完全舍不得移开。主持人全炫茂见状笑说：「有一位真的看得太专心了。」镜头转向金宇彬，只见他害羞地低头摸了摸鼻子，露出腼腆笑容，这份藏不住的爱意也被镜头完整记录；一旁的李光洙更是笑到整个人往前倾，让现场笑声不断。



金宇彬与申敏儿交往10年后，於去年12月正式结婚。婚后两人依旧默默支持彼此，偶尔公开亮相时流露出的甜蜜互动，也总能让粉丝感受到满满幸福感。



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