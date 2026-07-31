《金特务：本色回归》苏志燮难得谈爱妻赵银政！「希望她以自己的名字生活」一句话展现满满尊重与爱

苏志燮近日难得谈起妻子赵银政，低调又温柔的一番话让不少人感受到他的细腻心意。他表示，希望妻子能以「赵银政」这个名字生活，而不是只被称为「某人的妻子」。

接受采访时，苏志燮也分享《金特务：本色回归》热播后妻子的反应。他透露：「她首先说因为拍摄过程很辛苦，所以辛苦了，也说作品很好看，还提到身边很多人都在讨论这部剧。」不过他也坦言，自己平时在家并不常聊工作相关的事情。



谈到过去较少公开提及妻子的原因，苏志燮表示：「我希望她能以自己的名字生活。」他解释：「如果曝光太多，大家就会一直称呼她为某某人的妻子，这点让我有些抱歉，所以才会比较少谈起她。」简单的一句话，也展现出他希望守护妻子、尊重她独立身份的温柔心意。



苏志燮於2020年与小17岁的前主播赵银政结婚，两人因电影《雨你再次相遇》（《现在，很想见你》）采访而相识，交往一年后步入婚姻。当时两人没有举办大型婚礼，而是捐款5000万韩元，以低调又有意义的方式迎来人生新篇章，婚后也一直低调守护著彼此的幸福。



另一方面，苏志燮在《金特务：本色回归》中饰演平凡爸爸金部长，凭藉细腻父爱与精彩动作戏获得观众喜爱。该剧於25日播出第10集完结，最高收视率达23.1%，创下今年播出韩剧中的亮眼成绩。剧组也将於8月前往关岛享受奖励休假，期待苏志燮与演员们能在旅途中留下美好回忆，也希望粉丝能看到更多幕后花絮与珍贵合照！



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