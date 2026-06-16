Red Velvet完整体回归！8月新专辑＋粉丝会连发！ 瑟琪因亲人去世悲伤宣布YouTube停更两周

韩国女团Red Velvet真的要全员回归了！所属经纪公司SM娱乐15日正式宣布，Red Velvet的新专辑确定将在8月发行，这也是继她们2024年6月推出《Cosmic》之后，睽违2年2个月再次以完整体姿态出击，消息一出立刻让粉丝们暴动。

就在宣布回归的同一天，官方社群也无预警公开了「2026 Red Velvet FAN-CON」的海报，确定8月1日、2日两天在首尔高丽大学化汀体育馆举办粉丝演唱会。 据了解，这次不只有Red Velvet招牌的独特舞台，还会加入成员之间的化学反应跟综艺感满满的各种单元，就是要让好久不见的粉丝看得过瘾。门票相关资讯也跟著曝光，韩国官方粉丝俱乐部将於18日晚间8点优先开放预购，22日晚间8点全球粉丝预购，23日晚间8点则全面开放一般售票。



不过在欢乐的回归消息背后，成员瑟琪近况也让粉丝相当担心。 瑟琪个人YouTube频道《Hi Seulgi》14日突然发布公告，表示将暂停更新一段时间，原定19日跟26日要上架的内容都会先取消，预计休息约两周后，7月才会再跟观众见面。 频道方面也拜托大家多多谅解。 外界普遍认为，这次的休息决定跟瑟琪表妹——已故的Sukyzin突然离世的消息有关。 这项噩耗最早是透过瑟琪与Sukyzin一起拍摄的YouTube影片留言区传开的。 一名自称是住在美国的表姊的网友写道：「Sukyzin在7日变成了天上的星星，家人和朋友们一起陪她走完最后一程。」并恳请大家为故人献上温暖的哀悼与祈祷。



当时许多网友看到留言都不敢相信，纷纷回覆「不敢相信」、「拜托告诉我这是假的」、「她最后应该是真的很想见瑟琪吧」。 瑟琪和Sukyzin过去展现出浓厚的姊妹情谊，曾在影片中一起到济州岛旅行、吃宵夜，互动自然又亲密，让许多人印象深刻。

随著Red Velvet回归在即，粉丝也纷纷在瑟琪相关社群留言打气：「希望瑟琪好好整理心情再回来」、「多休息也没关系，不要勉强」、「拜托身心都不要更难受了」，温暖应援不断。

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