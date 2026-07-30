《金特务：本色回归》徐貹旼近况曝光！爆红后仍在章鱼烧店打工，店长惊呼：「你怎么会在这里？」

因出演SBS话题韩剧《金特务：本色回归》而受到观众喜爱的新人演员徐貹旼，近日透过 YouTube 频道分享近况，真实又踏实的一面引发热议。

29日公开的 YouTube 频道《One Mic》访谈中，徐貹旼表示：「我现在一边打工一边生活，在章鱼烧店工作，而且到现在都还在做。」更令人意外的是，她工作时完全不会刻意遮住脸。徐貹旼笑说：「客人好像都觉得我是长得像徐貹旼的人而已，甚至有人会直接在我面前聊《金特务：本色回归》。」



她也分享，店长一开始并不知道她是演员。「我没有先说，结果有一天正在烤章鱼烧时，店长突然问我是不是有出演《金特务：本色回归》。我说是之后，他超惊讶地问『那你怎么会在这里？』我就回答，因为想打工才来的。」她还笑著补充，其实自己本来就很喜欢吃章鱼烧。



即使《金特务：本色回归》播出后大获成功，徐貹旼仍选择继续打工。她坦言：「我不是那种作品成功后就什么都不做的人，总觉得自己还要再努力。」

徐貹旼也分享家人和朋友追剧后的反应，透露爸爸一路哭著看完《金特务：本色回归》，妈妈则因第一集就太心疼剧情，难过得没办法继续追下去。而原本不知道她在演戏的朋友看到作品播出后都相当惊讶，少数知情的朋友则笑说：「比想像中还要好，真是太好了。」



徐貹旼在《金特务：本色回归》中饰演金部长（苏志燮 饰）的女儿金敏智，自然细腻的演技成功打动许多观众，也因此获得「国民女儿」的称号。戏虽然落幕，但她依旧一步一步努力前进，也让不少观众更加期待她的下一部作品。



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