李洪耐人生首台咖啡车竟是边佑锡送的！拍《菜鸟伙房兵》收暖心应援，感动直呼「真的很谢谢」

李洪耐近日公开《菜鸟伙房兵》拍摄幕后故事，透露自己收到人生首台咖啡车应援，而送上惊喜的人正是同公司后辈边佑锡，这份暖心心意也让他至今仍十分感动。

他表示，当时完全不知道会有咖啡车送来，连事前提醒都没有。「拍摄途中突然听到咖啡车来了，我还想『会是谁送给我的呢？』结果出去一看，竟然写著边佑锡的名字。」两人不仅是同公司艺人，也曾一起出演《大力女子姜南顺》建立缘分。虽然平时因行程繁忙不常见面，但边佑锡仍特别准备应援，让李洪耐感受到满满心意。



他也分享，拍摄期间经历炎热夏季与寒冷冬季，边佑锡准备的咖啡车不只为自己带来惊喜，也替辛苦工作的剧组注入暖意。工作人员们收到应援后都开心表示「很好喝、吃得很开心」，让李洪耐再次感受到对方细腻的照顾。他透露，收到后便立刻打电话道谢：「知道你很忙，还愿意这样照顾我，真的很谢谢，我一定会回报你。」同时也大赞这位比自己小一两岁的后辈：「虽然年纪比我小，但我从他身上学到了很多。」



而李洪耐在《菜鸟伙房兵》中饰演的尹东贤，虽然因味觉与料理能力不足，频频制造「黑暗料理」危机，却也在与姜成宰（朴志训 饰）的相遇中逐渐成长，展现出温暖又充满魅力的一面，让观众留下深刻印象。期待李洪耐未来能挑战更多不同角色，继续带给大家更多惊喜！



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