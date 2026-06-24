《爸爸！我们去哪里？》兄妹长大再合体！成俊笑称自己比较需要减肥，成彬曝回看节目超害羞 XD

当年《爸爸！我们去哪里？》里的兄妹档，如今都已长大成人！成俊与成彬近日一同公开近况，让不少观众惊呼时间过得太快，也再次掀起满满回忆。

19日，成东镒与儿子成俊、女儿成彬一同出演 YouTube 频道《酿酒的尹酒母》，在影片中分享一家人的近况与过往回忆。

当天，成彬以与《爸爸！我们去哪里？》时期截然不同的成熟模样亮相，让不少观众感到惊喜。现年19岁的她目前就读德园艺术高中，主修现代舞。谈到当初报考艺术高中时，她透露虽然家人曾劝阻，但自己仍在报名截止前几个小时独自搭车完成报名，展现出对舞蹈的热情与决心。



此前节目中，成东镒曾提到成彬目前体重约47公斤，而镜头前的她也维持著纤细身材。被问到是否因为舞蹈专业而需要严格管理体态时，成彬表示：「其实我没有非常执著地在减肥，只是升上高三后变得比较辛苦，所以体重自然就掉下来了。」虽然如此，她仍坦言希望自己能再瘦一些。对此，成东镒忍不住流露出心疼之情，透露：「她真的很喜欢吃东西，也特别喜欢探访美食店，所以现在不能想吃什么就吃什么，应该很辛苦吧。」



听到这番话后，尹酒母立刻表示「已经没有地方可以再瘦了吧！」哥哥成俊也笑著接话：「其实我一直都是这么想的，看完彬儿再看看我自己，反而是我比较有需要减的地方。」成彬则不忘吐槽哥哥，笑说：「有时候看著哥哥，我也会获得一些安慰。」兄妹俩自然又逗趣的互动，让现场笑声不断。



此外，成彬也聊到自己小时候出演《爸爸！我们去哪里？》的感想，坦言现在回头看节目其实有些害羞，因为不少朋友早已透过节目知道自己的各种「黑历史」。曾陪伴许多观众成长的成彬与成俊，如今再度同框分享近况，不仅勾起满满回忆，也让不少一路看著他们长大的观众感叹：「当年可爱的小朋友们，真的都好好长大了！」



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