李俊昊不当王了！新剧《驻韩异国大使馆》竟变身「千年龙神」，搭档洪华莲预定下一部神剧

又有重磅奇幻罗曼史来袭！被誉为「浪漫匠人」的李俊昊，确定搭档新生代女星洪华莲，主演tvN新剧《驻韩异国大使馆》（《주한이국대사관》），剧中他更将挑战出道以来首个「非人类」角色——真身是龙的大使馆长官，消息一出立刻引爆剧迷期待！

《驻韩异国大使馆》故事非常新颖——在韩国境内，其实藏著一间专门管理「异国民」的秘密机构「驻韩异国大使馆」。所谓异国民，就是从异国渡海而来的非人类存在，包括獬豸、人鱼、九尾狐等，他们与人类共存，而这间大使馆的任务，就是确保双方不发生混乱。就在这样神秘的背景下，一名人类新人外交官意外被分发到这间「人类禁区」，就此揭开一连串既神秘又浪漫的奇幻故事。

李俊昊在剧中饰演男主角车渊，他是大使馆的最高负责人，真实身分是掌管水的水神——龙。车渊的性格如同水一般变幻莫测，平时温柔沉静、包容万物，但一旦爆发，却能像山崩地裂般激烈翻腾。这个美丽而孤独的存在，千年来始终无法离开这片土地，直到一个寿命不过百年的平凡人类闯入他的世界，从此打破了他枯燥而单调的日常。李俊昊过去在史剧、浪漫喜剧、青春成长、英雄题材等多元类型中展现过扎实演技，这回首度挑战非人角色，会如何诠释这位既高冷又深情的水神，堪称全剧最大看点。



女主角则由洪华莲担纲，她饰演新人类外交官高美雨。设她可不是普通公务员——曾是亚运射箭金牌得主，拥有钢铁般的意志与敏锐直觉，却意外被派驻到不该有人类踏足的异国大使馆，从此与车渊展开一段跨越种族与寿命的奇幻罗曼史。



《驻韩异国大使馆》由《德鲁纳酒店》制作团队Studio Dragon操刀，加上李俊昊与洪华莲的全新组合，已在韩网掀起热烈讨论。这部融合职场、奇幻、爱情与幽默元素的浪漫喜剧，预计在tvN播出，档期虽未定，但已被不少剧迷列为「必追清单」。

李俊昊能否继《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》后再创收视神话？备受瞩目。

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