两度邀金南佶都被拒！《铁拳教育》导演认：对他有抱歉…大赞现任男主金武烈：全方位演员

Netflix新剧《铁拳教育》才上线几天天就冲上全球非英语节目冠军，但背后却有一段「换角」小插曲。 原来男主角「罗华振」一角，制作组曾两度向演员金南佶提出邀约，但都被他婉拒，最后才由金武烈接演。 导演洪钟灿近日受访时，也大方聊起这段过程，坦言「金南佶真的是很好的演员」，两人没有因为这件事产生嫌隙。

改编自同名超人气网路漫画的《铁拳教育》，讲述为了守护被失控学生、恐龙家长、问题教师搞得乱七八糟的教育现场，特别成立了「教权保护局」，展开一段痛快又大快人心的「铁拳教育」故事。 导演洪钟灿曾执导《少年法庭》、《Dear My Friends》，编剧则是由《精神病房也会迎来清晨》、《耀眼》的李南圭作家操刀。

不过这部剧在公开前就引发争议，因为原著漫画曾被指涉及种族歧视、性别歧视，例如督导官对学生动用严重体罚、对有色人种带有歧视性描述，甚至出现掌掴推动女性主义教育的老师等情节，让不少粉丝担忧。 海外社群平台率先开炮批评，韩国网路龙头NAVER也已经在北美平台停止连载该作品。



回到选角话题，洪钟灿导演在接受访问时表示：「不管什么作品，选角对完成度来说都非常重要。 我们经过很多苦恼，就是为了找到最精准的人选。」他强调，演员的邀约与拒绝，其实都是整个过程中的一部份，「任何作品都会经历这样的过程」。



洪钟灿曾与金南佶在2017年电视剧《名不虚传》合作过，他笑著说：「南佶真的是很好的演员，我一直都很支持他，如果下一部作品有适合的角色，还是可以一起合作，完全没有不好的情绪。」反倒是现在因为《铁拳教育》反应热烈，金南佶的名字又一直被提起，让他有点过意不去。 洪钟灿说：「他应该会有点困扰吧，他现在正在拍别的作品，很投入其中，我们彼此都一直互相应援。」



至於最终接下这个角色的金武烈，洪钟灿则是满满称赞：「真的太感谢他了。 金武烈演员的魅力，我在之前合作的作品中就很清楚了。 不管是情感戏、喜剧还是动作戏，他根本就是八色鸟一样的演员，我一直想著『一定要好好善用这位演员』，拍《铁拳教育》时真的非常倚重他。」



《铁拳教育》已於本月5日在Netflix全球190多个国家上线，公开仅3天就创下640万观看次数（总观看时间除以作品总片长），一举登上全球非英语节目排行榜冠军。 除了韩国之外，也在印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等10个国家夺下第1名，总共在48个国家/地区打进TOP 10榜单，人气席卷全世界。

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