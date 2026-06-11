「收视保证」池晟回归小萤幕！《公寓》最新预告曝光：前黑道老大为了100亿韩元参选主委，反差魅力让人超期待

池晟的新剧必看啊！《公寓》将在7月11日首播，大家到时候一定要追起来！

JTBC新剧《公寓》由池晟、河润景、朴丙垠、文素利主演，讲述一名前黑道成员为了侵吞公寓里的「神秘巨款」，决定参选住户代表大会会长，并在与居民携手揭发社区腐败的过程中，展开一段充满现实感又痛快十足的喜剧故事。



公开的预告中，电梯门缓缓打开，朴海刚以坚定神情登场。他站在自己经营的 VIP 非法赌场内，自信表示：「我是个对赚钱和把钱讨回来都相当狠毒的人。」展现强烈气场。

随后，朴海刚与伙伴金庆南（郑顺元 饰）、张济吉（黄熙 饰）等从社区管理费通知单上发现长期修缮公积金的存在，并惊呼：「这个是什么？这个公寓里真的有100亿韩元吗？」瞬间勾起观众好奇心。



朴海刚更霸气宣布：「从现在开始，这笔钱由我们接手！」池晟一边展现前黑道老大的狠劲，一边又流露出令人忍不住发笑的反差魅力，短短几个镜头就成功吸引观众目光。随后，他与姜夏莉（河润景 饰）及伙伴们正式投入住户主任委员选战。为了拉票，他一改过去粗犷形象，以整洁俐落的造型现身，还敲下法槌喊道：「这是一场必须赢得9800户居民心的战争啊！」不过帅气维持不了多久，他很快又因情绪激动把零钱与钞票洒满一地，引来姜夏莉忍不住吐槽：「真的太夸张了！」



预告最后，朴海刚自信满满地对伙伴们表示：「3个月！只要3个月，我们拿下这笔修缮公积金，然后离开这里。」究竟他的「长期修缮公积金夺取计画」能否成功，也让观众对后续剧情更加期待。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻