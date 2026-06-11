「收視保證」池晟回歸小螢幕！《公寓》最新預告曝光：前黑道老大為了100億韓元參選主委，反差魅力讓人超期待

池晟的新劇必看啊！《公寓》將在7月11日首播，大家到時候一定要追起來！

JTBC新劇《公寓》由池晟、河潤景、朴丙垠、文素利主演，講述一名前黑道成員為了侵吞公寓裡的「神秘鉅款」，決定參選住戶代表大會會長，並在與居民攜手揭發社區腐敗的過程中，展開一段充滿現實感又痛快十足的喜劇故事。



公開的預告中，電梯門緩緩打開，朴海剛以堅定神情登場。他站在自己經營的 VIP 非法賭場內，自信表示：「我是個對賺錢和把錢討回來都相當狠毒的人。」展現強烈氣場。

隨後，朴海剛與夥伴金慶南（鄭順元 飾）、張濟吉（黃熙 飾）等從社區管理費通知單上發現長期修繕公積金的存在，並驚呼：「這個是什麼？這個公寓裡真的有100億韓元嗎？」瞬間勾起觀眾好奇心。



朴海剛更霸氣宣布：「從現在開始，這筆錢由我們接手！」池晟一邊展現前黑道老大的狠勁，一邊又流露出令人忍不住發笑的反差魅力，短短幾個鏡頭就成功吸引觀眾目光。隨後，他與姜夏莉（河潤景 飾）及夥伴們正式投入住戶主任委員選戰。為了拉票，他一改過去粗獷形象，以整潔俐落的造型現身，還敲下法槌喊道：「這是一場必須贏得9800戶居民心的戰爭啊！」不過帥氣維持不了多久，他很快又因情緒激動把零錢與鈔票灑滿一地，引來姜夏莉忍不住吐槽：「真的太誇張了！」



預告最後，朴海剛自信滿滿地對夥伴們表示：「3個月！只要3個月，我們拿下這筆修繕公積金，然後離開這裡。」究竟他的「長期修繕公積金奪取計畫」能否成功，也讓觀眾對後續劇情更加期待。

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