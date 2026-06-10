John Cena约翰希南也爱《铁拳教育》！SNS上传金武烈照片获得本尊回应「Now you can see me」

职业摔角界选手，近年转战好莱坞戏剧演出的演员John Cena约翰希南，今日在自己的SNS上传了最近人气韩剧《铁拳教育》男主角金武烈的照片，不过没有写任何文字说明，引发全球粉丝关注，也钓出本尊金武烈回应：「Now you can see me」。

John Cena平时常在SNS上与大家分享有趣照片，譬如他所感兴趣的人物，或是近期流行的迷因梗图等，而平时也很少会附加文字说明，以单纯分享图片为主。不过他这次分享的却是韩国演员金武烈的独照，引发话题讨论，他是否也和大家一样正在收看N台的人气韩剧《铁拳教育》呢？



不过这次他的分享，更让许多人想起网友们曾在社群媒体上讨论过，John Cena与金武烈在外型上有几分相似。两人都拥有结实的身材，五官线条明显，在动作戏码上也表现出色，的确有些类似的地方，而John Cena今日的分享也引发网友们留言：「John Cena在召唤金武烈吗？」「本人都认证」「超越国境的传奇」等等。Netflixkr也在留言处以金武烈的一个动图回应「叫我吗？」的表情。



改编自同名人气漫画的《铁拳教育（真教育）》描述学校中充满著不正常的人权问题或是恐龙家长，教育部特别设立教权管理局，来守护校园暴力中的被害者。由於每一集都透过真实事件改编，公开上线后立刻获得多方共鸣，掀起话题讨论，剧中由金武烈饰演教权局的督导罗华振，他直接来到问题学生或家长面前，实施强而有力的「真教育」，期待导正教育界所有的歪风。



《铁拳教育》中金武烈展现许多精彩动作戏码，可能也因此引发John Cena的收看。金武烈也曾在电影《犯罪都市4》中有精彩的表现，而本次在《铁拳教育》中的演出更可视为其人生角色。

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