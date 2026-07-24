车银优军中近况曝光！穿白韩服挺拔亮相「惊见身材壮一圈」，同台演奏家秒变小粉丝：高一就喜欢他

终於见到久违的「脸蛋天才」车银优！目前正在军乐队服役的他，昨日参加「2026 国防部军乐大队定期演奏会」，一同演出的奚琴演奏者申秀雅（音译）随后在个人SNS晒出多张与车银优的合照，男神帅气不减的模样瞬间引发关注。

申秀雅激动写道：「与李东敏（车银优本名）上兵在一起。从高一就开始喜欢他了，能站在同一个舞台上真的非常荣幸且开心，真的是成功追星了！」难掩作为粉丝的喜悦。



照片中，车银优穿著一身雪白韩服，即使顶著短发造型，立体深邃的精致五官依然超级抗打，身材更是明显比入伍前壮了一大圈。他在休息室里与申秀雅留下珍贵认证照并签名，展现出了亲切的粉丝服务态度。



此前，车银优於今年1 月曾收到国税局通知追缴 200 多亿韩元税金，一度卷入逃漏税疑云。不过在厘清重复课税的争议后，他已於 4 月全数补缴完成约 130 亿韩元的追缴金，展现诚恳负责的态度。

车银优自去年 7 月以陆军现役身分入伍以来，在军中表现相当亮眼，预计将於明年 1 月正式退伍。服役期间他积极参与军方各项盛事，不仅曾於去年 10 月担纲庆州 APEC 晚宴主持人，今年 4 月身穿正式西装、蝴蝶结领结帅气敬礼的照片也一度洗版各大社群，即便在军中也凭藉始终如一的神级颜值与好形象话题不断。



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