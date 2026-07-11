MAMAMOO完整体10月聚首香港演唱会 前站秒杀预告势掀抢票潮

K-pop人气女团MAMAMOO在相隔多年之后，正式再以4人完整姿态，展开全新的世界巡回演唱会，而香港站《FWD Insurance Presents: MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG》则在今天正式宣布，将於10月4日在启德体艺馆盛大举行。由於早前开售的高雄场和澳门场，门票均迅速售罄，一方面证明乐迷对她们的等待与支持。同时，也将预告香港场的门票，必定是一票难求，这个属於MAMAMOO与MOOMOO（粉丝名称）的重逢时刻，绝对不容错失！

为了庆祝全员再跟粉丝们见面，即使是演唱会，MAMAMOO也特别准备了丰富的粉丝福利来回馈大家的支持。当中首推购买$2,099 VIP门票的观众，均可获得观看彩排和VIP挂牌的尊贵福利，另外更可以抽选跟Solar、Moon Byul、Whee In和Hwa Sa四人一起拍摄合照的珍贵机会，意义重大。再加上其他如欢送、签名海报、签名拍立得，还有全场购票观众皆保证得到的官方小卡。相信必定为歌迷带来难忘的晚上，福利详情可参考附图。

MAMAMOO这一次的世界巡回演唱会，6月由首尔正式开始，途经新加坡、马尼拉等亚洲城市之余，8月更会远赴纽约、洛杉矶等美洲城市，人气一时无两。

不想错过Solar、Moon Byul、Whee In和Hwa Sa的精彩演出，以及在现场欣赏她们为这次演唱会而特别制作的同名单曲<4WARD>，就要谨记《FWD Insurance Presents: MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG》门票将於7月28日星期二，中午12时至晚上11时59分，在Trip.com进行优先购票外，亦将於7月30日星期四，中午12时起，在快达票及大麦网盛大发售，票价分为港币$2,099、$1,699、$1,399和$999。如想知道更多MAMAMOO香港演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



FWD Insurance Presents: MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG

演出日期：2026年10月4日（星期日）

演出时间：18:00

演出地点：启德体艺馆

活动票价：港币$2,099 / $1,699 / $1,399 / $999

Trip.com 预售：7月28日 中午12时至晚上11时59分（星期二）

公开售票：7月30日 中午12时起（星期四）

票务平台：快达票 / 大麦网 / Trip.com / 携程

粉丝福利： VIP挂牌 / 彩排 / 欢送 / 团体合照4:20 / 签名拍立得 / 签名海报 / 小卡

主办单位：Soul N Joy

协办单位：KKLIVE / AMPLE HOPE / LOOMI / MARVELOUS

冠名赞助：FWD富卫保险

经纪公司：RBW Inc.

巡回经纪：Media Creative International / Contents X

备注

主办方保留随时更改此条款和条件的权利，恕不另行通知。

粉丝福利详情请留意稍后公布

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