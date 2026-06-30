《第二个信号》传11月开播！赵震雄卷争议宣告引退「戏份一刀不剪」？tvN 高层紧急回应了

无数剧迷苦等 10 年的刑侦神剧续作《第二个信号》（信号2）终於要来了？！今日韩媒报导称该剧将於 11 月正式定档播出，主角之一赵震雄的戏份将会完全保留。面对全网敲破碗的开播传闻，tvN 官方态度显得相当谨慎，紧急发表回应表示：「目前一切尚未敲定。」

据南韩媒体《MyDaily》今日稍早的独家报导指出，tvN 全新月火剧《第二个信号》已确定规划为 8 集的紧凑短篇剧，并预计安排在今年 11 月 30 日至 12 月 22 日 期间播出。报导中最引人关注的，莫过於赵震雄的所有镜头将会「原封不动、一刀不剪」，不论是出演份量还是作品本身的完成度，都将保持原汁原味，完全不受外部风波影响。



作为 2016 年播出后被海内外奉为「神剧」的《Signal 信号》正统续作，《第二个信号》成功促成金憓秀、李帝勋、赵震雄三大原班人马在时隔 10 年后再度合体，从筹备初期就引爆全网超高话题。加上明星编剧金银姬再度亲自操刀执笔，该剧早被视为代表 tvN 开台 20 周年的天花板级年度压轴神作。特别是该剧在去年 8 月就已顺利杀青并完成所有后制，事实上早已万事俱备，只差定档的「临门一脚」，只要档期一敲定，随时都能进驻黄金档与观众见面。



然而，原本定在今年上半年播出的计画，却因赵震雄深陷少年犯争议并宣布引退，导致播映时程被迫全面延期。与作品本身的高规格无关，完全是被外部因素给绊住了脚，无奈进入了漫长的等待。

不过，随著如今传出 11 月定档的可能性极高，再度让全球观众燃起希望。

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